Courtney Stodden s-a căsătorit la 16 ani cu un bărbat de 51, iar acum uimește din nou: ”Sunt non-binară”. Ce înseamnă asta

”Nu mă identific ca o ea sau un el. Niciodată nu am simțit că mă potrivescă undeva. Am fost des agresată la școală pentru că eram diferită. Celelalte fete nu m-au înțeles niciodată. Nu am avut o conexiune reală cu cineva de vârsta mea. Spritiul meu este fluid caleidoscop de culori.”, a declarat tânăra, conform publicației Page Six.

Ce este o persoană non-binară

Non-binaritatea este un spectru de identități de gen, care nu sunt exclusiv masculine sau feminine, ci mai degrabă cad în afara acestei binarități.

Unele identități non-binare pot fi considerate ca făcând parte din categoria transgender, deoarece multe persoane non-binare se identifică cu un gen diferit de sexul atribuit la naștere. Alte identități non-binare sunt independente.

Persoanele non-binare pot avea două sau mai multe genuri (bigender sau trigender); nici un gen (agender, fără gen sau neutrois); o identitate de gen fluctuantă (genderfluid); un al treilea gen (categorie care include acele persoane care nu pun un nume genului lor).

Identitatea de gen este separată de orientarea sexuală sau romantică. Și persoanele non-binare au o varietate de orientări sexuale.

Cum a devenit cunoscută Courtney Stodden

Stodden a devenit un cunoscută după ce s-au căsătorit cu actorul Doug Hutchison. în 2011, când avea doar 16 ani. Pe atunci, partenerul său avea 51 de ani și pentru a oficializa cununia, mama lui Stodden a trebuit să-și dea consimțământul deoarece vârsta consimțământului în California avea 18 ani.

În 2016, cuplul lor era destabilizat după ce Courtney Stodden a suferit un avort spontan. Deși nu a recunoscut la vremea respectivă, ea a declarat ulterior că pierderea a provocat frământări în căsătoria lor.

„Cred că atunci când un cuplu se confruntă cu o cumpănă, oricare ar fi acesta, fie se ajunge la despărțire, fie partenerii se apropie. Cred că acum suntem într-un fel de punct de răscruce și încercăm să ne dăm seama”, declara ea.

Cei doi au divorțat în 2018. Anul trecut, Stodden a fost văzută cu Brian Austin Green, pe care l-a cunoscut online, după ce el și Megan Fox s-au despărțit. Curând cei doi și-au spus adio.

Divorț cu scandal pentru Courtney Stodden și Doug Hutchison

După divorțul de Doug Hutchison, Stodden l-a acuzat pe fostul soț de curtarea adolescenților, înainte și după căsnicia lor de aproape 10 ani.

Un reprezentant al lui Hutchinson a dezmințit acuzațiile, pe care le-a numit ”categoric false”,.

Stodden a publicat un mesaj despre situație pe pagina ei de Instagram, în care a vorbit despre cum Hutchinson, ce acum are 60 de ani, a făcut-o să se simtă ”unică” și ”specială”.

”Când eram copil, m-am plimbat prin toată lumea și mi-am apărat fosta căsnicie. Actorul Doug Hutchinson (cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Percy din The Green Mile) s-a căsătorit cu mine când aveam 16 ani.

El avea 50. Acum știu că eram abuzată. M-a făcut să cred că eram specială, că asta era o circumstanță unică și specială. Acum știu adevărul. Nu am fost primul copil pe care l-a curtat. Nu eram ”specială”, așa cum m-a făcut pe mine și pe public să credem.”, nota ea.