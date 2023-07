Cât de multe kilograme a slăbit Dana Roba după tragedie. Make-up artistul a dezvăluit cât de tare a afectat-o suferința

Dana Roba a dezvăluit câte kilograme a pierdut din cauza tragediei. Aceasta nu mai are gust și nici miros, astfel că, ea mănâncă în sec, fără să se bucure de aceste lucruri.

Dana Roba a explicat că în urma tragediei suferite din cauza fostului ei soț, a slăbit 15 kilograme, iar hainele pe care le are în dulap nu-i mai vin sub nicio formă. Aceasta a mărturisit faptul că nu mai are gust și nici miros și astfel că, ea mănâncă în sec.

Câte kilograme a slăbit Dana Roba după tragedie. Make-up artistului nu-i mai vin hainele din dulap

Dana Roba a făcut o postare în mediul online, în secțiunea de Instastory de la Instagram, unde a arătat tuturor cât de mult a slăbit și cum arată în prezent, în urma tragediei pe care a suferit-o din cauza fostului ei soț, Daniel.

Iată ce a dezvăluit Dana Roba cu privire la greutatea pe care o are în prezent, de când s-a întors din spital:

„Înainte cu o zi de macabrul premeditat de fostul soț cântăream 65 de kilograme. În ziua când m-am întors din spital mai aveam maxim 50 de kilograme. Toate hainele din dulap îmi sunt mari, iar eu neavând deloc gust și miros, mănânc în sec”, a scris ea pe InstaStory.

Ce i-a cerut soțul Danei Roba, chiar din închisoare. Daniel Balaciu îi trimite întruna mesaje

Cel care aproape i-a luat viața speră la o nouă împăcare cu mama fiicelor sale, Celine și Chantal, însă Dana Roba nici nu vrea să audă de așa ceva. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, make-up artista susține că Daniel Balaciu încă îi trimite mesaje prin intermediul rudelor, unde a făcut și câteva mărturisiri șocante, cum că „dacă ar fi vrut să o omoare, ar fi făcut-o, însă nu a vrut”. Vedeta crede că ar putea fi o strategie pentu a avea parte de custodia copiilor sau de a primi o pedeapsă mai blândă.

„El încă are speranțe că mă împac cu el. Este nebun omul! Are o nebunie fanatică. Îi spune fratelui său că el chiar vrea să se împace cu mine. I-a spus: `Vreau să mă împac cu Dana. Eu dacă voiam să o omor, chiar o omoram, dar nu am vrut.`

Asta mi-a transmis și fratele lui că nu ar fi vrut să mă omoare. Înainte cu cinci zile de bătaie s-a dus la secția de poliție și le-a spus polițiștilor să mă convingă să nu divorțez. E nebun de-a dreptul!

Dacă este o strategie să se împace cu mine să nu piardă custodia fetițelor nu îi va merge. M-a informat avocatul că dacă ar fi să-l iert, ceea ce nu se va întâmpla, el va trebui să plătească oricum.

Părțile se pot împăca, dar agresorul plătește fapta. Eu am depus actele de divorț pentru liniștea copiilor mei. Copiii mei s-au săturat să audă cum el mă înjură și mă blesteamă.

Pozele și videoclipurile pe care eu le voi pune pe stick și le voi aduce în instanță îi va convinge pe judecători să îmi dea divorțul fără acordul lui. Nici nu-mi bat capul că nu pot obține divorțul repede. De custodie nici nu mai vorbesc”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.