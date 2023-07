De ce a vrut Dana Roba să divorțeze de soțul ei. Mărturiile făcute cu lacrimi în ochi: „Toata lumea se miră cum de nu...”

Dana Roba a dezvăluit adevăratul motiv pentru care voia să divorțeze de soțul ei, Daniel Balaciu. Ce se întâmpla aproape zilnic în familia lor de câteva luni.

Dana Roba a trecut prin momente terifiante luna trecută când a fost bătută cu sânge rece de soțul ei. Make-up artista a luptat pentru viața ei și ca printr-o minune a fost salvată și acum s-a întors din nou în sânul familiei.

Ce s-a întâmplat cu Dana Roba când a ajuns la un salon de înfrumusețare. Singura procedură pe care a putut să și-o facă

Mărturiile halucinante făcute de Dana Roba. Cum se comporta Daniel Balaciu cu ea: „În fiecare zi mă înjura și îmi spunea că o să îmi ia viața”

Dana Roba are de făcut o serie de intervenții chirurgicale pentru a reveni la normal și pe lângă asta, e decisă să-și facă dreptate. Într-un interviu oferit recent, Dana Roba a vorbit despre problemele din căsnicie. Se pare că ea nu se mai înțelegea de câteva luni bune cu soțul ei. Bărbatul devenise agresiv verbal și o amenința adesea că o va omorî. Mai mult, vedeta a recunoscut că nu s-a temut doar pentru viața ei, ci și pentru a fetițelor sale.

„Acum chiar nu pot să muncesc. (…) Voi avea nevoie de ceva suportruri pentru încheieturile mâinii. M-a nenorocit cu ciocanul, ca să fie sigur că nu o să mai pot munci niciodată. Mi-a zis că vrea să mă vadă moartă decât divorțată. El în fiecare seară mă cicălea. Mă înjura foarte dur. Pentru siguranța copiilor mei am vrut să divorțez, să fie totul OK. În fiecare zi mă înjura și îmi spunea că o să îmi ia viața. I-am spus că nu am să mor niciodată. Mă înjura încontinuu. Mă înjura de față cu toată lumea din jurul meu. Mă mir cum de nu a omorât copiii… Toata lumea se miră cum de nu.(…) Mâinile cu care eu am înfrumusețat toată Timișoara, la București, oriunde… Nu există femeie în Timișoara, în acești 7 ani jumătate…”, a povestit Dana Roba potrivit Ciao.

Dana Roba, pregătită să își facă dreptate. Câți bani îi cere soțului care a agresat-o: „Îmi va plăti..”

Dana Roba, despre pastorul bisericii care nu a susținut-o în decizia de a divorța

„Din păcate, pastorul nu mi-a fost alături. Cu o zi înainte de divorț am fost la el în birou. Așa e la noi, te duci, spui la pastor că e un monstru de om care te înjură în fiecare zi și ți-e frică de viața ta, că te amenință cu moartea. Eu m-am dus și i-am spus de ce divorțez. Lângă el erau vreo 10 -15 bărbați din comitet. Nu m-a crezut niciunul. Eh, în ziua când trebuia să mă duc la divorț mi-a zis să nu mă duc. Am zis: «dar cu ce m-a ajutat pe mine biserica, ca să nu mă duc?»

Și am închis telefonul. Nu mi se pare normal ca o femeie care muncește ca sclava, de dimineața până seara, să nu fie susținută. În ziua când eu mă zbăteam între viață și moarte, el nu a zis nici măcar o rugăciune pentru mine. Sunt foarte dezamăgită de el! Aș vrea să își dea demisia, că nu cred că e pregătit pentru meseria asta. Eu am fost o femeie extraordinară. Eu nu am umblat cu nimeni. La mine în studio nu intra niciun bărbat! Veneai cu bărabatul la machiaj, el se ducea la mall, unde vrea… La mine nu a existat așa ceva!”, a mai povestit Dana Roba.