Cât de provocatoare a apărut Kim Kardashian la premiera noului show, "The Kardashians", din Los Angeles

Nici nu s-a încheiat bine show-ul Keeping Up With The Kardashians și nici nu s-au uscat bine lacrimile fanilor ce au plâns la finalul show-ului, că un nou serial va fi disponibil.

Se pare că familia nu poate sta departe de micul ecran, așa că, recent, tocmai a avut loc premiera celui mai nou show cu emblema fetelor bogate și influente cu vieți picante, unde Kim avut o apariție fermecătoare alături de iubitul ei, Pete.

Noul show se va focusa mai mult pe partea de afaceri a fetelor Kardashian și mai puțin pe picanterii și bârfe

Potrivit EOnline, nu se știe clar dacă toți membrii familiei ămpreună cu partenerii lor vor fi prezenți în noua producție. Însă, cu siguranță fostul soț al lui Kourtney, dar și actualul partener vor fi acolo.

Cât despre apariția lui Kim la premieră, aceasta a purtat o rochie mulată, de culoare gri metalizat, cu un decolteu decent și senzual.

Accesoriile de la gât i-au dat alura unei amazoane iar rochia lungă, în valuri simpl și cu crăpătură adâncă i-au evidențiat silueta de clepsidră.

Tinuta nu a fost foarte accesorizată, iar Kim Kardhasian a preferat o coafură simplă, cu părul prins într-un coc.

