Anca Țurcașiu, una dintre cele mai iubite vedete din România, a demonstrat încă o dată că vârsta este doar un număr.

Actrița, în vârstă de 54 de ani, a postat recent pe Instagram o filmare în care apare întinsă pe plajă, purtând un costum de baie care îi pune în evidență silueta impresionantă.

Cât de sexy s-a filmat Anca Țurcașiu întinsă pe plajă, în costum de baie, la 54 de ani. Cum a apărut pe Instagram

Anca Țurcașiu a fost întotdeauna admirată pentru forma sa fizică și pentru stilul de viață sănătos pe care îl promovează. Cu toate acestea, ultimele imagini postate pe rețelele de socializare au reușit să uimească chiar și pe cei mai fideli admiratori ai săi.

În clipul distribuit pe Instagram, Anca apare întinsă pe nisipul fin, în timp ce soarele blând al verii îi mângâie pielea. Costumul de baie ales este unul simplu, dar extrem de elegant, în culori vibrante care contrastează frumos cu bronzul său impecabil. Atitudinea relaxată și zâmbetul radiant al vedetei au făcut ca această postare să devină rapid virală, acumulând mii de aprecieri și comentarii pozitive.

Fanii au fost imediat încântați de naturalețea și frumusețea Ancăi Țurcașiu, lăudând-o pentru felul în care arată și pentru energia pozitivă pe care o transmite.

De-a lungul carierei sale, Anca Țurcașiu a fost mereu un exemplu de echilibru și dedicare. Artista a reușit să își păstreze eleganța și farmecul în toate aparițiile sale publice, iar postările sale pe social media nu fac excepție.

Anca Țurcașiu nu intervine în căsnicia fiului ei

Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, s-a căsătorit cu partenera sa, Andreea, în anul 2022, la vârsta de 23 de ani. Și la acea vreme, anunțul fericit a fost făcut de mama acestuia prin intermediul rețelelor de socializare.

„De azi, am oficial doi copii. Sunt foarte fericită. O iubire mare, mare! Și știu că totul va fi bine, că vă iubiți foarte mult, că vă completați minunat și că fiecare zi din viața voastră e o sărbătoare! Așa să rămâneți mereu! Vă iubesc enorm! Andreea, Radu, m-ați făcut o mamă extrem de mândră!”, scria artista în dreptul fotografiei în care apare alături de fiul și de nora ei.

Recent, Anca Țurcașiu a dezvăluit faptul că, deși are o relație foarte apropiată cu fiul ei, ea nu se implică absolut deloc în viața de cuplu a acestuia.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee.

Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.(…) Mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, spunea Anca Țurcașiu pentru Revista Viva, citată de digifm.ro.