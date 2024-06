Anca Țurcașiu a devenit bunică la 54 de ani. Cum a dat vestea cea mare și ce nume special va purta nepoata ei

Bucurie mare în familia Ancăi Țurcașiu! Vedeta a devenit bunică pentru prima dată. Andreea, nora concurentei Asia Express, a adus pe lume o fetiță petfect sănătoasă. Iată ce nume special au ales părinții pentru copilul lor!

Anca Țurcașiu trăiește cele mai frumoase momente din viața ei, întrucât a devenit bunică pentru prima dată. Vestea a fost dată chiar de vedetă în mediul online, unde a anunțat cu mare bucurie că nora ei a născut, făcând public și numele pe care îl va purta nepoata sa.

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu a dezvăluit că a devenit bunică la vârsta de 54 de ani. Nora ei a născut o fetiță pe nume Zoe.

„Acesta este un anunț oficial! De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a scris concurenta Asia Express - Drumul Zeilor pe contul personal de Instagram.

Așa cum era de așteptat, fanii artistei i-au lăsat mii de aprecieri și mesaje în care o felicită.

Anca Țurcașiu nu intervine în căsnicia fiului ei

Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, s-a căsătorit cu partenera sa, Andreea, în anul 2022, la vârsta de 23 de ani. Și la acea vreme, anunțul fericit a fost făcut de mama acestuia prin intermediul rețelelor de socializare.

„De azi, am oficial doi copii. Sunt foarte fericită. O iubire mare, mare! Și știu că totul va fi bine, că vă iubiți foarte mult, că vă completați minunat și că fiecare zi din viața voastră e o sărbătoare! Așa să rămâneți mereu! Vă iubesc enorm! Andreea, Radu, m-ați făcut o mamă extrem de mândră!”, scria artista în dreptul fotografiei în care apare alături de fiul și de nora ei.

Recent, Anca Țurcașiu a dezvăluit faptul că, deși are o relație foarte apropiată cu fiul ei, ea nu se implică absolut deloc în viața de cuplu a acestuia.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee.

Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.(…) Mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, spunea Anca Țurcașiu pentru Revista Viva, citată de digifm.ro.

