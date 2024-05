Cum arată apartamentul în care locuiește Anca Țurcașiu. S-a mutat din vila de 300.000 de euro pe care o avea în Corbeanca

Anca Țurcașiu locuiește într-un apartament din București pe care l-a amenajat așa cum și-a dorit, mai ales că are o pasiune pentru design interior. Iată imaginile din interior care i-au surprins pe mulți!

Anca Țurcașiu locuia într-o vilă de 300.000 de euro din Corbeanca. S-a mutat de acolo în anul 2020, după divorțul de Cristian Georgescu, cu care a fost căsătorită timp de 22 de ani.

Concurenta de la Asia Express - Drumul Zeilor și-a cumpărat un apartament într-un bloc rezidențial din zona Panduri, București, potrivit Cancan. Iată cum arată!

Imagini din apartamentul în care locuiește Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste din România, recunoscută atât pentru vocea sa, cât și pentru talentul său actoricesc. Ceea ce puțini cunosc este faptul că vedeta are o pasiune pentru design interior, pasiune care a determinat-o să urmeze un curs de specializare în acest domeniu, potrivit Libertatea și tvmania.ro.

După divorțul de fostul soț, Anca Țurcașiu și-a achiziționat un apartament într-un bloc rezidențial din zona Panduri București. În acest loc, actrița și-a amenajat un cămin de vis, aplicând tot ce a învățat la cursul pe care l-a absolvit în anul 2014.

Locuința vedetei este caracterizată prin contraste puternice și accente de lemn. Anca Țurcașiu a optat pentru un mobilier din lemn masiv, iar culorile predominante sunt alb și maro, creând o atmosferă elegantă și caldă. Apartamentul este extrem de spațios, în special livingul, unde Anca Țurcașiu obișnuiește să își facă antrenamentele de fitness.

Anca Țurcașiu are un stil de viață sănătos. Concurenta Asia Express - Drumul Zeilor și-a amenajat un spațiu de fitness în living, dotat cu greutăți și echipament necesar pentru a se menține în formă. Pe conturile sale de socializare sunt postate mai multe videoclipuri în care își face antrenamentele pe o saltea.

În prezent, Anca Țurcașiu se ocupă de mai multe proiecte de design interior.

„Astăzi am finalizat ultimul proiect de design la care am lucrat <<efectiv>>, (pentru că m-a lăsat baltă muncitorul….), dar sunt foarte fericită, pentru că am reușit într-un timp foarte scurt, trei săptămâni, să aduc laolaltă elementele pe care mi le-am propus, piesele de mobilier și decorațiunile necesare. Am dus la bun sfârșit povestea pe care mi-am imaginat-o! Sunt fericită! Mulțumesc celor care mi-au fost alături!” a scris ea pe contul personal de Instagram.

Aici imagini din apartamentul în care locuiește Anca Țurcașiu:

Cine e Anca Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7 - Drumul Zeilor

Anca Țurcașiu este o actriță și cântăreață celebră din România, care a debutat încă de la vârsta de 14 ani în lumea filmului. S-a născut pe 8 mai 1970 la București și a urmat cursurile Universității de Arte din Târgu Mureș, dar și Școala Populară de Artă.

Este o reputată profesoară de muzică și a fost solistă în orchestra condusă de Petre Geambașu, din 2005. La festivalul Mamaia a câștigat premii importante în 1986, 1987 și 1988.

Începând din 2011, este colaboratoare a Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Este membră a juriului Concursului de operetă și musical „Trofeul Ion Dacian”.

A jucat în numere filme, seriale și spectacole precum „Miss Litoral”, „A doua cădere a Constantinopolului”, „Chicago (Teatrul Național București).

Artista și-a demonstrat din plin talentul artistic în cadrul emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1. În plus, aceasta a mai participat și la alte emisiuni, precum „Nu te supăra, frate”, „Chefi la cuțite” sau „Next Star”.

Aceasta a fost căsătorită cu George Cristian în perioada1998–2020 și are un fiu.

Anca Țurcașiu a decis să participe la Asia Express sezonul 7 împreună cu prietena ei, Andreea Samson, alături de care și-a propus să trăiască din plin numeroasele experiențe pe care le va oferi Drumul Zeilor.