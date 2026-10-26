Cât o costă pe Gabriela Cristea tratamentul de slăbit. Suma pe care vedeta o plătește pentru a scăpa de kilogramele în plus

Gabriela Cristea a slăbit peste 35 de kilograme, după ce a decis să slăbească folosind un tratament injectabil. Vedeta a recunoscut că această metodă a funcționat în cazul ei, însă a vorbit și despre suma pe care a plătit-o pentru a slăbi, ținând cont că doza cea mai mică costă peste 1.000 de lei.

Gabriela Cristea a slăbit peste 35 de kilograme cu ajutorul unui tratament injectabil pentru slăbit, după ce a fost diagnosticată cu obezitate de gradul 1. Vedeta spune că în cazul ei, tratamentul a funcționat, însă recunoaște că nu este deloc ieftin.

Doza cea mai mică a tratamentului injectabil costă peste 1.000 de lei

Gabriela Cristea a declarat că pentru doza cea mai mică a tratamentului a plătit peste 1.000 de lei.

Vedeta a folosit pentru scurt timp cea mai mică doză, care conține un stilou injector cu patru doze, care ajung, de regulă, pentru o săptămână.

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Cât costă celelalte doze ale tratamentului injectabil

Chiar dacă dozele diferă, fiecare stilou injector conține patru doze săptămânale, suficiente pentru aproximativ o lună de tratament. Un stilou cu doza de 5 mg poate costa aproape 1.200 de lei, în timp ce unul cu doza de 7,5 mg poate ajunge la aproape 1.700 de lei.

Mai există doze și de 10 mg, 12,5 mg și 15 mg. Cea de 10 mg ajunge undeva la 1.700 de lei, iar cele de 12,5 și 15 mg la aproape 2.200 de lei.

De regulă, un tratament cu injecțiile de slăbit începe cu o doză de 2,5 mg săptămânal timp de o lună, iar mai apoi medicul poate crește la 5 mg. Există cazuri în care medicul poate crește și mai mult doza, în funcție de obiectivele medicale, dar nu după prima lună.

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