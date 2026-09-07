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Gabriela Cristea a ajuns din nou la medic după ce a dat jos peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele sale analize

Gabriela Cristea a mers la un control de rutină la medicul diabetolog. Într-un interviu recent, vedeta a dezvăluit ce i-a spus doctorul și ce trebuie să facă în continuare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 15:23 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 16:05
Gabriela Cristea a ajuns din nou la medic după ce a dat jos peste 30 de kilograme. Ce au arătat ultimele sale analize | Captură Instagram
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Viața Gabrielei Cristea s-a schimbat radical în urmă cu un an, după o vizită la medic. Fosta prezentatoare TV a primit atunci un diagnostic dur, care a speriat-o și care a făcut-o să ia o decizie importantă în ceea ce privește stilul său de viață.

Vedeta a aflat că suferă de obezitate de gradul I, iar atunci a decis că trebuie să facă o schimbare serioasă și a hotărât să slăbească, iar acest lucru l-a făcut pentru sănătatea ei. Acum, după ce a dat jos mai bine de 30 de kilograme, a ajuns din nou la medic. Iată ce i-a spus și ce trebuie să facă în continuare!

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Ce i-a spus medicul diabetolog Gabrielei Cristea

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Gabriela Cristea a dezvăluit, într-un interviu pentru Spynews, că, de curând, a fost la medicul ei diabetologic pentru a-și face niște analize.

Deși a slăbit considerabil până acum, se pare că nu este de ajuns. În urma investigațiilor, fosta prezentatoare TV a aflat că mai trebuie să dea jos câteva kilograme, ca să scape și de grăsimea viscerală.

„Încă mai trebuie să slăbesc, pentru că mi-am făcut niște analize. Eu nu slăbesc doar ca să arăt bine. Eu slăbesc, pentru că am avut niște probleme foarte mari de sănătate. În momentul în care mă duc la doamna doctor, la diabetologul meu, mă pune pe cântarul ăla inteligent. Și încă mai am grăsime viscerală, așa că trebuie să mai slăbesc. Mi-a promis că-mi dă 20 de ani în plus de viață și atunci ce-mi zice ea, aia fac”, a dezvăluit Gabriela Cristea pentru Spynews.

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Ce spune Gabriela Cristea despre comentariile negative pe care le primește în mediul online

Gabriela Cristea a fost mai mereu vizată de comentarii răutăcioase în mediul online. Vedeta spune, însă, că nu se lasă afectată. Mai mult, începând cu această toamnă, ea a hotărât să se afișeze pe rețelele de socializare cât mai naturală, așa cum e în viața de zi cu zi.

„Eu, începând din toamna asta, am luat o decizie radicală vizavi de social media, în sensul că am hotărât, și cred că ăsta este trendul acum ca să funcționeze treaba în online, să fiu adevărată, autentică, așa cum sunt. Măi, știi cum e? Îți place, nu-ți place, asta e, cu asta defilăm. Am hotărât că nu mai vreau să mă ascund cu absolut nimic. Așa cum sunt m-am dus la mare, așa cum sunt m-am îmbrăcat și am venit la un eveniment. Eu nu cred că există femeie perfectă care să nu aibă măcar acolo ceva. Și atunci, nu mai vreau să normalizăm trăsăturile alea perfecte, pentru că eu nu cred că perfecțiunea înseamnă frumusețe. Eu cred că tocmai micile imperfecțiuni fac viața mai frumoasă”, a mai precizat Gabriela Cristea pentru Spynews.

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