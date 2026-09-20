Gabriela Cristea a dezvăluit ce a pățit în urma injecțiilor de slăbit la care a apelat pentru a avea o siluetă de invidat. Ce a declarat.

Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. „Am plătit cu propriul corp” | captura instagram/facebook

Gabriela Cristea a vorbit sincer despre experiența sa cu tratamentele de tip GLP-1, folosite în procesul de slăbire, și despre momentele în care organismul i-a transmis că anumite alimente nu îi fac bine.

Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit

Vedeta a mărturisit că, deși a simțit că nu se află într-o stare bună, au existat situații în care a ales să nu țină cont de semnalele propriului corp.

Într-un mesaj public, Gabriela Cristea a făcut haz de necaz și a povestit despre partea mai puțin plăcută a experienței. Vedeta a recunoscut că uneori a ignorat ceea ce îi transmitea organismul, iar ulterior a avut de suportat consecințele.

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„Când greșești, vine și nota de plată. Iar când o plătești cu propriul corp, parcă doare și mai tare. 😅”, a transmis Gabriela Cristea.

Vedeta a explicat că, în cazul său, corpul i-ar fi transmis destul de clar că anumite alimente nu îi fac bine. Problema a fost că, în unele momente, pofta sau curiozitatea au fost mai puternice decât semnalele pe care le primea.

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„Am învățat pe pielea mea că, uneori, corpul îți spune foarte clar «nu mânca asta»… iar mintea răspunde: «hai, doar puțin». Ei bine, acel «puțin» poate avea consecințe. 😂”, a mai spus aceasta.

Gabriela Cristea a făcut referire inclusiv la câteva situații în care nu a respectat aceste semnale și a recunoscut că ulterior nu s-a simțit bine. Vedeta nu a intrat, însă, în detalii despre fiecare episod, alegând să vorbească mai degrabă despre experiența personală și despre lecția pe care a învățat-o.

„Despre partea mai puțin plăcută a tratamentelor GLP-1 și despre cele câteva dăți în care n-am ascultat semnalele corpului… și am plătit”, a scris Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, mesaj sincer către fanii săi din mediul online

Vedeta a vorbit de-a lungul timpului despre procesul de slăbire și despre schimbările prin care a trecut. De această dată, Gabriela a ales să pună accentul pe experiențele mai puțin plăcute și pe faptul că organismul poate reacționa atunci când anumite lucruri nu îi fac bine.

Mesajul vedetei este unul personal, bazat pe propria experiență cu tratamentele de slăbire.