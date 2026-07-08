Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta vorbește deschis despre efectele adverse ale tratamentului

Gabriela Cristea a explicat cum a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Vedeta a vorbit despre tratamentul urmat sub supraveghere medicală și despre efectele adverse pe care le-a observat.

Gabriela Cristea a explicat cum a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. Vedeta a vorbit despre tratamentul urmat sub supraveghere medicală și despre efectele adverse pe care le-a observat. | Antena 1

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre procesul prin care a reușit să slăbească aproximativ 30 de kilograme. După numeroase speculații apărute în mediul online, vedeta a decis să explice că transformarea sa nu s-a produs peste noapte și că rezultatele au venit în urma unui tratament urmat timp de aproape un an, sub stricta supraveghere a unui medic specialist.

Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme

Prezentatoarea TV a mărturisit că întregul proces a fost monitorizat de un medic diabetolog și a subliniat că un astfel de tratament nu ar trebui urmat fără recomandarea și supravegherea unui specialist. Potrivit acesteia, scopul declarațiilor sale este de a combate informațiile eronate care circulă în mediul online și de a încuraja persoanele interesate să ceară sfatul medicului înainte de a lua o astfel de decizie.

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Gabriela Cristea a povestit pe canalul său de YouTube că transformarea sa a fost una treptată și că nu își dorește ca experiența ei să fie interpretată ca o soluție rapidă pentru pierderea în greutate.

„Am un an de zile de când m-am apucat și am făcut tratament cu inhibitori, sub supraveghere medicală. De altfel, vorbesc despre asta și în podcasturile mele. În primul episod și în cel mai recent îl am invitat chiar pe medicul diabetolog care mă supraveghează și care m-a ajutat să slăbesc încet, dar bine. Pentru că este foarte important acest aspect.

Am citit de curând că «Gabriela Cristea a reușit să topească 30 de kilograme într-un timp record». Nu! Un an nu este deloc un timp record. În tot acest an nu m-am stresat deloc și m-am simțit foarte bine. Asta este ceea ce contează”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit VIVA!.

Vedeta a explicat că a ales să vorbească public despre acest subiect tocmai pentru că există numeroase mituri legate de tratamentele pentru slăbit.

„Am hotărât să vorbesc despre tratamentele astea pentru că sunt un subiect tabu. Oamenii nu sunt informați și au preconcepții care nu au nicio legătură cu realitatea”, a mai spus ea.

Ce efecte adverse a observat Gabriela Cristea

În prezent, Gabriela Cristea spune că a ajuns în etapa de menținere și că nu își mai dorește să piardă în greutate. Totodată, vedeta a dezvăluit că tratamentul i-a schimbat modul în care organismul reacționează la anumite alimente.

Ea a povestit că a avut episoade neplăcute după consumul de preparate de tip fast-food și că, în timp, a fost nevoită să își adapteze alimentația la noile nevoi ale organismului.

Prezentatoarea TV subliniază că fiecare persoană poate reacționa diferit la un astfel de tratament și că orice decizie privind administrarea medicamentelor pentru slăbit trebuie luată exclusiv la recomandarea medicului.