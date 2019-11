Cătălin Botezatu, declarație cutremurătoare! A stabilit deja cum vrea să îi fie împărțită averea după moartea lui! „Doar Dumnezeu mă mai poate salva!”

„De-a lungul timpului, am făcut donaţii importante unor instituţii din România, dar mai ales din afară. Aşa că tot ce rămâne, mult-puţin, va ajunge acolo unde trebuie. O parte din ce am se va duce în scopuri caritabile. Mai mult de jumătate va merge către bătrâni, restul este canalizat către o persoană dragă mie. Prietenii mei știu deja că mi-am făcut testamentul, totul e scris.

Părinţii mei nu au nevoie de bani, au tot ce le trebuie pentru cât vor mai trăi. Iar moştenitorii mei sunt asiguraţi. Am foarte multă îmbrăcăminte din tinerețe. Dacă stăm să ne gândim la Gianni Versace, acum cine are produse semnate Gianni Versace are o avere! Am păstrat câteva din ele. Multe nu mai îmi vin, trebuie să recunosc, dar le-am păstrat ca amintire”, a mărturisit celebrul designer pentru libertatea.ro.