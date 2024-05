Cătălin Cazacu, declarații neașteptate despre despărțirea de Ramona Olaru. Ce a dezvăluit abia acum: „M-am tăvălit în chinuri”

Cătălin Cazacu a făcut recent declarații neașteptate despre unica femeie pe care a cerut-o în căsătorie.

Într-un interviu pentru Cancan, Cătălin Cazacu a recunoscut că despărțirea de Ramona Olaru l-a afectat enorm. Cei doi s-au despărțit definitiv anul trecut, cu toate că se logodiseră.

După separare, Cătălin Cazacu și Ramona Olaru nu au oferit detalii precise despre motivele care au condus la despărțire, dar au lăsat să se înțeleagă că lucrurile nu mergeau deloc bine între ei. Recent, însă, Cătălin Cazacu a rupt tăcerea și a dezvăluit ce s-a întâmplat după ce au decis să meargă pe drumuri separate.

Cătălin Cazacu spune că a suferit enorm după despărțirea de Ramona Olaru

Cătălin Cazacu recunoaște că despărțirea de Ramona Olaru l-a bulversat, cu toate că el a fost cel care a pus punct relației. Deși acum nu regretă hotărârea, el spune că la vremea respectivă a suferit enorm.

„Mă întrebi dacă am suferit?! În momentul acela, îți spun că s-a rupt ceva ce nu știu dacă vreodată va mai putea fi pus la loc. (…) A fost o hotărâre a mea. A fost un moment în care eu am zis stop și acolo m-am oprit, lucru pe care n-o să-l regret niciodată. Iar singurul mod în a trece de chestia asta este doar să lași să doară. Pentru că dacă lași să doară, înveți. Am stat să doară o lună de zile în care nu m-a văzut nimeni. Am stat să doară. Da, am plâns. Vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit. Vrei să-ți spun că am stat în fund, în fața televizorului stins, ore în șir?! Da, am stat. Și a trecut!”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Cancan.

Cătălin Cazacu a păstrat filmarea în care a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru

Cătălin Cazacu a mărturisit că momentul în care a cerut-o în căsătorie pe Ramona Olaru a fost unul extrem de emoționant pentru el. Deși relația s-a încheiat de un an, acesta a dezvăluit că mai păstrează filmarea făcută atunci.

„Eu am filmarea în telefon. Am stat în genunchi și săreau lacrimile din mine ca lacrimile lui Sandy Bell. A fost un moment foarte intens pe care eu n-o să-l regret niciodată.”, a adăugat el pentru sursa citată.

Ce a spus Cătălin Cazacu despre infidelitatea în relația cu Ramona Olaru: „Lasă să fiu eu oaia neagră”

Ramona Olaru a lăsat să se înțeleagă că motivul despărțirii a fost infidelitatea. Iată cum a comentat Cătălin Cazacu!

„A fost foarte distractiv, pe de o parte. A fost foarte greu, pe de altă parte, să mă abțin. Am spus tot timpul și spun, am date, 24 august, Nuba, aici ți le înșir. Dar niciodată n-o să-mi dau drumul la gură. Datoria mea de bărbat, tot timpul, este să tac. Tu faci ce vrei! Datoria mea este să respect ce a fost și să tac. Ce-ar spune despre mine dacă aș terfeli, ar fi urât, nu?! Lasă, să treacă de la mine. Lasă, să fiu eu oaia neagră. Dacă lași oaia să spună povestea, tot timpul lupul e personajul negativ.”, a mai spus Cătălin Cazacu pentru Cancan.