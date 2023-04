Cătălin Cazacu este singur din nou: „Sunt singur, al nimănui”. Ce spune el despre postura de burlac

Cătălin Cazacu nu rezistă prea mult în relații. După ce anul acesta s-a despărțit de Ramona Olaru, deși o ceruse de soție, prezentatorul și asistenta de la Neatza au decis să o ia pe drumuri separate.

Recent, acesta apăruse în compania unei domnișoare care lucrează în același trust cu el, însă recent a dezvăluit că nici relația cu ea nu a fost să fie una de durată.

Cătălin Cazacu, primele declarații despre despărțirea de noua iubită: „Sufăr! Sufăr!”

Cătălin Cazacu a ținut mereu primele pagini ale ziarelor cu relațiile sale. Prezentatoul de la Antena Stars s-a afișat recent cu Elisa Roman, o nouă iubită, însă în ultimul interviu acordat s-a declarat singur. Întrebat de reporterul Cancan care este situția lui amoroasă în aceste momente, el a răspuns fără menajamente că este singur.

„La tine în suflet e vară sau e iarnă, Cătălin?”, a fost întrebarea reporterului.

„E vară, să dea Dumnezeu să fie tot așa!”, a răspuns prezentatorul Antena Stars.

Întrebat care este statusul lui amoros, Cătălin Cazacu a mai spus: „La mine e «single». Sunt singur, al nimănui. Dacă vrei, sufăr. Sufăr! Sufăr! Dacă mă ajută Dumnezeu să mai sufăr așa vreo doi trei ani, eu sunt mulțumit. Descopăr foarte multe chestii care mi-au lipsit în ultima vreme, mă bucur de ele. Nu poți să recuperezi niciodată în viață timpul, pentru că așa e făcut, mama lui de timp, trece și nu mai poți să-l ai. Singura greșeală pe care o facem ca oameni este să credem că avem timp. Par și inteligent. După privire nu ți-ai da seama, dar dacă stai un pic de vorbă cu mine, îți dai seama. Știi vorba aia – «decât să taci din gură și să creadă lumea că ești prost, mai bine deschizi gura și se conving»!

Cum s-a terminat relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Asistenta de la Neatza a dezvăluit totul

În cadrul unui podcast, Ramona Olaru a povestit că relația dintre ea și Cătălin Cazacu devenise foarte toxică. Deși i-a acordat o mulțime de șanse și chiar și-a dorit să facă o familie alături de ei, se pare că relația lor nu a mai rezistat și frumoasa asistentă a decis că cel mai bine este să pună punct.

Ramona Olaru a spus fără menajemente că ea fost cea care a pus „stop” în relația cu Cătălin Cazacu și nici nu a mai stat foarte mult la discuții, așa cum o făcea în trecut.

„Eu ajung greu în punctul în care să zic <stop>. Ultima dată așa a fost. Eu nu mai vorbesc, dar a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în 33 de ani. De fapt, nici nu am mai zis „nu”. Eu pur și simplu am dispărut. Ți-aș arăta telefonul, dar sunt o lady”, a povestit Ramona Olaru, în podcastul Ameritat, moderat de Nasrin Ameri.

