Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, certuri aprinse la America Express: „Treburile s-au zdruncinat între noi”

Recent, cei doi parteneri au dezvăluit cum au trăit împreună întreaga experiență, oferind câteva detalii din „culisele” America Express, înainte ca emisiunea mult așteptată să aibă premiera pe micile ecrane. Firi diferite, chef-ul și actrița au recunoscut că au existat tensiuni între ei, de-a lungul probelor solicitante.

Cei doi au trecut și prin certuri mai serioase, servind o porție de „dragoste cu năbădăi”, care va face deliciul telespectatorilor, cu siguranță. Cu toate că nu s-au înțeles mereu, aceștia au recunoscut că relația lor a devenit astfel mult mai puternică, în ciuda neînțelegerilor avute.

Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au ajuns să se certe la America Express

„În America Express am avut câteva (certuri n.r) Asta și pentru că m-am confruntat cu o situație nouă. Eu, în mod normal, nu mă cert. În momentul în care nu-mi convine ceva, tac. Intru într-o tăcere ciudată și, dacă lucrurile degenerează, întorc spatele și plec.

Dar în America unde să plec?! Așa că pot spune că a fost extraordinar faptul că a trebuit să stăm împreună și am fost obligați de împrejurări să nu ne certăm atât de tare. Asta ne-a ajutat, de fapt, să mergem înainte”, a povestit Cătălin Scărlătescu, pentru Viva.

„Avem momentele noastre, într-adevăr, în care ne tachinăm unul pe altul, dar cu măsură. (..) Am avut acolo câteva discuții în contradictoriu până ne-am calibrat unul cu celălalt, dar cred că și astea fac parte dintr-o relație sănătoasă, la urma urmei.

Este adevărat, eu și Cătălin am avut ceva dispute, dar împrejurările acolo sunt de-așa natură și, când ajungi la limitele respective, ai două opțiuni: fie treci de ele, fie rămâi acolo. Însă per total a fost o experiență extraordinară și ne-a apropiat mult”, a completat și Doina Teodoru.

Ce spun Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre experiența America Express

Cât despre experiența în sine, cei doi parteneri privesc diferit lucrurile, însă per total recunosc ambii că a fost o încercare care le-a consolidat relația.

„Da, așa este, ne-a apropiat. Dar, Dumnezeule, cu mare greu am trecut de America Express! Acolo treburile s-au zdruncinat între noi, însă eu zic că, dacă am reușit să trecem și de America Express, ce-ar mai putea să se întâmple?! Experiența aceea și-a spus cu adevărat cuvântul în legătura dintre noi: ne-a întărit relația.

Noi avem o relație foarte specială: ne respectăm spațiul unul altuia. Dacă respecți un om cu adevărat, totul vine de la sine. Dacă există respect, lucrurile funcționează”, a subliniat Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a recunoscut că deși au trecut prin trăiri intense, ar repeta oricând experiența America Express: „Mie mi-a plăcut foarte mult, eu aș mai face asta dacă s-ar putea, n-aș spune nu. A fost foarte greu, am întâlnit multe probe care ne-au făcut să ne descoperim unul pe celălalt. Eu, personal, mi-am văzut și limitele și mi-am dat seama că am crescut pentru că am fost mult mai blândă cu mine, am înțeles că astea sunt limitele mele și e în regulă, mă accept și mă iubesc pentru asta.”

