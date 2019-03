Surprize-surprize. Câte clase are celebra Carmen de la Sălciua. Artista a recunoscut

Cariera lui Carmen de la Sălciua este în plină ascensiune, iar pentru a ajunge pe culmile celebrității, artista a fost nevoită să renunțe la multe, inclusiv la dorința de a-și continua studiile.

„Povestea mea se aseamănă foarte mult cu poveştile acelor artişti care au pornit de la practic nimic şi au ajuns la Totul! Cam aşa a fost şi la mine. Doar ca eu am visat atât de tare sa ajung cântăreaţa încât nimeni nu îmi putea lua visul asta… nu aveam o baza, nu aveam posibilităţi, dar aveam visul şi credinţa! Cu eforturi mari din partea mamei mele am urmat un Liceu de Muzică, cel din Alba Iulia, unde ma străduiam şi mă luptam să fiu printre cei mai buni.

După terminarea liceului mi-am găsit o formaţie de băieţi tineri cu care am început sa cant la nunţi, la petreceri.. A durat mult pana sa îmi construiesc acest nume, e greu, lumea e plină de compromisuri, dar eu sunt mândra ca nu am făcut nici un compromis şi am aşteptat cuminte ca Dumnezeu sa se ocupe de evoluţia mea! Asta s-a şi întâmplat, iar acum Carmen de la Salciua nu mai e o fata obişnuita, e un artist iubit de atâta lume. Minunea asta îi aparţine lui Dumnezeu şi ma bucur ca m-a ales sa port acest har al cântecului şi sa îl împărtăşesc cu toată lumea care mă iubeşte şi mă ascultă!​”, a mărturisit Carmen.