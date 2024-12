Cum va naște Larisa Iordache. Fosta mare campioană la gimnastică a luat decizia în ultimul trimestru de sarcină

Larisa Iordache a dezvăluit când și cum va naște, dar și cum vrea să arate botezul fiicei sale. Iată mai jos declarațiile fostei campioane!

Larisa Iordache și soțul său, Cristian Chiriță, au parte de ultimele sărbători petrecute în doi, căci urmează să devină părinți pentru prima data în 2025. Într-un interviu pentru Cancan, sportiva a dezvăluit ce planuri are pentru aceste sărbători, dar și cum o va aduce pe lume pe fetița lor.

Citește și: Care este adevărata relație a Larisei Iordache cu soacra ei. Ce a povestit fosta gimnastă

Larisa Iordache a dezvăluit cum va naște

Larisa Iordache a declarat că ea și soțul ei nu plănuiesc să facă ceva ieșit din comun de sărbători. Fosta campioană a dezvăluit că cel mai probabil vor pleca într-o excursie în afara țării după Crăciun.

Articolul continuă după reclamă

„Petrecem Crăciunul acasă, în familie, să ne bucurăm de toți oamenii dragi nouă, să facem lucruri simple, să mâncăm din toate bucatele, să ne relaxăm. Și eu, și Cristian am muncit foarte mult anul acesta și ne bucurăm că ne-am atins toate obiectivele pe care ni le-am propus, ne bucurăm că o să avem timp pentru noi, să simțim atmosfera Crăciunului fix așa cum trebuie să fie simțită”, a spus Larisa Iordache pentru Cancan.

„Poate după Crăciun vom pleca undeva. Încă nu ne-am hotărât dacă mergem la Viena sau în Moldova, dar cu siguranță vom face o mică plecare, să ne mai plimbăm puțin”, a adăugat campioana, potrivit sursei citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie în luna ianuarie a acestui an, iar pe 8 iunie, ea și Cristian au spus marele „Da”, pe malul lacului Snagov. Acum, cei doi se pregătesc să devină părinți pentru prima oară și urmează să aibă o fetiță.

„Suntem bine, ne simțim bine. Termenul nașterii este la începutul lunii martie. Îmi doresc să merg pe naștere naturală, însă depinde cum decurge totul până atunci. Camera fetiței nu e încă gata. Perioada ce urmează ne vom ocupa. Cred că este un pic cam devreme să ne gândim la botez. Cu siguranță o să fie ceva în familie și o să fie despre ea. Ne dorim să punctăm fiecare moment special al vieții încât sa ne creăm amintiri de neuitat”, a adăugat Larisa Iordache pentru Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce pofte are Larisa Iordache în timpul sarcinii. Fosta gimnastă își dorește să nască natural

Larisa Iordache, despre cum o ajută soțul ei în perioada sarcinii

Larisa Iordache a declarat că soțul ei o sprijină enorm și este extrem de fericit că familia lor se mărește.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui (...) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat (...) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, spunea Larisa Iordache, potrivit Spynews.