Câți bani a făcut Laurette în doar 24 de ore de pe platforma de adulți pe care și-a făcut cont. Cât costă abonamentul

Laurette și-a făcut și ea cont pe Onlyfans, platformă unde oamenii postează poze provocatoare pentru fanii lor, pentru a face bani. Vedeta a mărturisit că nu-și dorește să posteze conținut pentru adulți, ci imagini de la masaj.

Laurette a decis că este o idee bună să-și facă un cont de OnlyFans, iar drumul pana la a pune în practică acest gând a fost scurt. Vedeta are deja mulți abonați care au plătit să-i vadă imaginile pe care ea le-a postat pe platformă.

„Am tot auzit de OnlyFans. Așa că mi-am spus să încerc și eu, să văd cum e. Am deschis contul și am deja 17 abonați. Nu voi posta foto sau video pentru adulți, nu este obligatoriu să faci content +18.

Cel mai probabil, după ce am stat și m-am gândit destul de mult, voi face postări, fotografii și video, legate de masaj. Voi explica ce se petrece la masaj, mă voi filma în timp ce aplic tehnici de masaj. Dar, încă o dată, nu voi face postări în care să apar în ipostaze explicite, goală sau știu eu în ce alte poziții”, a declarat Laurette pentru Fanatik.ro.

Cine e Magaye Gueye, iubitul lui Laurette Atindehou

Magaye Serigne Falilou Gueye, cunoscut pe numele de Magaye Gueye, s-a născut pe data de 6 iulie 1990 în Nogent-sur-Marne, Franța. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în lumea fotbalului, unde joacă ca atacant.

Fotbalistul și-a început cariera profesională la RC Strasbourg în Franța, iar în 2010 s-a mutat la Everton. Magaye Gueye a jucat pentru echipe celebre de fotbal, iar pe 7 octombrie 2020, acesta a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo București.

Laurette a vorbit despre bărbatul care a cucerit-o și cu care s-a căsătorit în penitenciar. Cei doi au trăit o poveste frumoasă de dragoste, iar căsătoria cu afaceristul Ciprian Nistor a avut loc în penitenciarul Jilava.

Deși dragostea era una puternică, mulatra și afaceristul au decis să divorțeze după un an din cauza unor discuții la care nu au găsit un punct comun, însă Laurette îi este extrem de recunoscătoare și acum pentru faptul că a ajutat-o extrem de mult.

„Eu am avut numai necazuri în viață. Și a urmat căsătoria mea cu fostul soț. O căsătorie pe care nu aș fi crezut niciodată că o să o am. Viața e ciudată. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că eu pot să merg într-un penitenciar și să spun „Da” acolo. A fost o etapă în viața mea. A fost unul dintre oamenii pe care pe mine m-a ajutat, atunci când subiectul a apărut la TV. Nu au mai mers lucrurile. Eu mi-aș fi dorit. Dacă el era astazi afară, liber, noi am fi fost și astăzi împreună.”, a mărturisit Laurette pentru Antena Stars.

