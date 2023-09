Câți bani ar câștigă Adrian Sînă pentru o cântare la nunțile din India sau Pakistan: „Avem mare succes acolo”

În timp ce la noi a fost acuzat că ar da țepe la nunți, Adrian Sînă face bani frumoși la evenimentele din India și Pakistan. Iată ce au dezvăluit surse din anturajul cântărețului despre sumele pe care el le câștigă acolo!

Adrian Sînă a cunoscut succesul cu trupa Akcent, însă vremurile s-au schimbat și, între timp, s-a dat pe nunți. Cântărețul face bani frumoși alături de orchestra „The Wedding Crashers”, ajungând să fie extrem de apreciat și în țări precum India sau Pakistan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Anca Serea a recunoscut! Ce sume mari de bani câștigă din activitatea sa din mediul online

O sursă din cercul apropiat al lui Adrian Sînă a dezvăluit câți bani ar câștiga acesta la cântările din Asia

Adrian Sînă colaborează cu producătorii indieni din anul 2011, atunci când i s-a propus să producă o coloană sonoră pentru un film, potrivit click.ro. Odată cu acest episod, cântărețul român a intrat în atenția publicului de acolo, ajungând să fie chemat și la diverse evenimente private din India sau Pakistan.

Surse din anturajul lui Adrian Sînă au dezvăluit că sumele încasate pentru un eveniment acolo ajung și până la 7000 de euro, potrivit click.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar în aceste zile, Adrian Sînă se pregătește să plece în India, unde va cânta, alături de orchestra sa, la un eveniment. În plus, cântărețul a dezvăluit că acolo nunțile sunt pe bogăție, durând între trei zile și trei nopți:

„Pe 19 septembrie cântăm în India! E incredibil cum e nunta la ei, pe bogăție. Ține trei zile și trei nopți! Au niște costume deosebit de spectaculoase, peste 1000 de persoane vin la nuntă, e ceva impresionant, e exact ca la un film de la Bollywood! Avem mare succes acolo cu proiectul nostru <<The Wedding Crashers>>!”, a declarat Adrian Sînă pentru click.ro.

Adrian Sînă, acuzat de o mireasă că ar da țepe la nunți

Dacă în Asia este extrem de apreciat, o mireasă din Cluj l-a acuzat pe Adrian Sînă că ar da țepe la nunți, asta după ce a încheiat un contract cu el, însă, înainte de eveniment, a anunțat că nu mai poate ajunge.

Ulterior, Adrian Sînă a revenit cu explicații în presă, dorind să lămurească situația încurcată:

„Lucrurile nu stau deloc așa. Nunta a fost la Dej. Cu o lună înainte i-am anunțat că nu mai pot ajunge și le-am restituit avansul. Chiar m-am oferit să-i ajut și le-am găsit o altă orchestră care să cânte la nuntă. Cât despre nunta de la Zalău, nu a existat așa ceva.

Plus că nu înțeleg cum poate susține cineva că știe unde sunt eu la un anumit moment și ce anume fac? De unde știu ei cu exactitate că am fost la Craiova? Eu le înțeleg supărarea, dar am anunțat cu o lună înainte și le-am restituit avansul.

Nu văd unde este țeapa! Ce țeapă le-am dat?! Nu există așa ceva! Eu nu am nici o datorie față de femeia respectivă. I-am ajutat să găsească înlocuitori. Nu dau țepe și nu am dat în 25 de ani de carieră! Nici nu voi da!

„Avem foarte multe solicitări să cântăm la nunți. Avem două-trei nunți la care trebuie să ajungem pe săptămână. Ne pare rău dacă nu putem ajunge la toți cei care ne vor la nunta lor. Mi-aș dori să putem să ajungem la toți, dar trebuie să înțeleagă că mai apar lucruri imprevizibile, plus probleme de ordin personal.”, a declarat Adrian Sînă pentru click.ro.

Citește și: Anca Serea a oferit detalii din intimitatea mariajului cu Adrian Sînă. Cum reușește soțul să o împace după o ceartă