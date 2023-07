Câți bani câștigă Dana Roba acum, după ce a fost atacată de soțul ei. Cât costă o ședință de machiaj și de ce a pierdut cliente

Dana Roba a anunțat recent faptul că și-a reluat activitatea de make up artist. S-a aflat cât câștigă tânăra în prezent, cât costă o ședință de machiaj, dar și de ce unele cliente au renunțat la ea.

„Lucrez de dimineața de la 5.30 până la 19.00. Am în jur de cinci, șase cliente pe zi și vreau ca fiecare dintre ele să fie mulțumită de mine”, a spus celebrul make up artist în exclusivitate pentru publicația citată.

Dana Roba, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România și fosta iubită a lui Nicolae Guță, a fost atacată cu bestialitate de soțul său, despre care anchetatorii au spus că și-a premeditat fapta. Bărbatul s-a năpustit asupra ei și i-a dat mai multe lovituri de ciocan. Femeia a fost apoi dusă de urgență la spital și prognostisticul a fost inițial rezervat. După numeroase tratament și intervenții, tânăra și-a mai revenit, însă mai are de făcut operații estetice și recuperări. În urma acestui atac, Dana Roba și-a pierdut sinusurile, motiv pentru care nu mai are gust sau miros.

Într-un live publicat recent pe Instagram s-a aflat că tânăra și-a reluat activitatea de make up artist, cât costă o ședință de machiaj, dar și cât câștigă într-o zi de lucru, după tragicul incident prin care a trecut recent. Se pare că celebrul make up artist a pierdut cliente dintr-un motiv surprinzător.

