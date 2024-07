Câți bani cheltuie Elena Merișoreanu pe haine. Dressingul ei valorează o avere

Elena Merișoreanu scoate bani frumoși din buzunar pentru pasiunea ei: shoppingul. Interpreta de muzică populară a dezvăluit faptul că are un dressing ce valorează o avere.

Elena Merișoreanu se numără printre cele mai apreciate și iubite artiste de muzică populară. Aceasta impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale elegante și pline de stil de la evenimentele la care participă.

Interpreta se mândrește cu o carieră în industria muzicală de peste 60 de ani, care i-a adus sume importante de bani. O mare parte din averea ei s-a dus pe haine, având o pasiune pentru shopping.

Citește și: Ce tarif au Sofia Vicoveanca, Irina Loghin și Elena Merișoreanu pentru o cântare la nuntă. Câți bani trebuie să scoți din buzunar

Recent, Elena Merișoreanu a fost invitată la o petrecere mondenă unde a oferit un interviu de senzație. Cântăreața a vorbit, fără ezitare, despre piesele vestimentare pe care le are în dressing, dar și despre cât au costat acestea.

Articolul continuă după reclamă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista ține foarte mult la imaginea ei. Aceasta este mereu în pas cu modă și face tot ce este posibil pentru a arăta cât mai bine, lucru care este destul de costisitor.

Cât valorează dessingul Elenei Merișoreanu. Interpreta de muzică populară a dat o avere pe haine

Pe lângă muzică, Elena Merișoreanu mai are o pasiune pentru care scoate din buzunar sume considerabile de bani. Atunci când prinde puțin timp liber, interpreta de muzică populară merge la shopping pentru a se relaxa.

În urmă cu puțin timp, vedeta a dezvăluit că dressingul său valorează cât o casă. Mai mult, aceasta a scos la iveală faptul că nu-i ajunge o viață să poarte toate hainele pe care le are în garderobă.

„Am atât de multe haine încât nu am timp o viață să le port pe toate. Îmi place să fac cumpărături. Da, dacă aș vinde tot ce am, aș cumpăra o casă. Nu port neapărat haine de brand, mi-a mai dat fata și nepoata mea genți de firmă, le prefer tot pe ale mele. Îmi place să cumpăr haine și bijuterii. Mă îmbrac adecvat vârstei mele, iar în tinerețe m-am inspirat de la colege, ce știam eu la 16 ani atunci când am ajuns în București. Sunt atât de multe lucruri frumoase, încât nu se merită să dau banii pe haine de firmă, oricum le port un sezon. Cătălin Botezatu m-a admirat, a spus că știu să mă îmbrac, și da, știu ce trebuie să ascund.”, a mărturisit Elena Merișoreanu, potrivit spynews.ro.

Elena Merișoreanu a vorbit cu drag și despre începutul carierei sale. Cântăreața era prezentă la foarte multe evenimente, iar remunerația pentru care cânta nu era deloc mică. Aceasta a mai declarat că banii pe care i-a făcut din muzică s-au dus pe haine și parfumuri.

Citește și: Elena Merișoreanu a spus fără ezitare ce crede despre operațiile estetice ale Biancăi Drăgușanu. Ce descriere i-a făcut interpreta

„Mi-a plăcut întodeauna să fac shopping. Îmi aduc aminte de una dintre deplasările mele, la începutul carierei, la Paris. Am dat toți bănuții din diurnă pe două parfumuri, cu asta m-am ales, nu am venit cu nici un ban acasă.”, a mai adăugat interpreta de muzică populară, conform sursei citate.