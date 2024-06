Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a o invita pe Maria Dragomiroiu să cânte la evenimentul tău. Suma nu e deloc mică

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din țară și face parte din Generația de Aur, alături de Sofia Vicoveanca, Irina Loghin și multe alte cântărețe.

Maria Dragomiroiu are o carieră de zeci de ani în muzică populară, devenind cunoscută și peste hotare pentru vocea ei de excepție. Pe lângă concertele sale de muzică populară și festivaluri, artista cântă și la evenimente private.

Ce tarif percepe Maria Dragomiroiu la un eveniment privat

Pentru că sezonul nunților, cumetriilor și botezurilor este în toi, dacă îți dorești să ai un moment artistic cu muzică populară la evenimentul tău, sigur ar fi util că afli ce tarif percepe Maria Dragomiroiu.

De vreme ce frumoasa cântăreață de muzică populară, în vârstă de 68 ani, se află în rândul celor mai valoroase cântărețe de muzică populară, artista are un onorariu considerabil pentru câteva ore de cântat la un eveniment privat.

Desigur că onorariul Mariei Dragomiroiu depinde foarte mult și de cât de mare e evenimentul, dar și de orașul și locația unde se desfășoară.

Potrivit Click!, tariful Mariei Drgaomiroiu începe de la 5.000 euro pentru o cântare. Mulți ar spune că este extrem de scump să invite un artist de muzică populară să cânte la evenimentul lor, dar trebuie luat în calcul faptul că este una dintre cele mai căutate cântărețe atunci când vine vorba de evenimente private.

Mai mult decât atât, artista și-a creat deja un renume în întreaga țară, impresionând de-a lungul carierei sale cu vocea ei de aur și talentul nemărginit.

Ajunsă la vârsta de 68 ani, Maria Dragomiroiu arată mult mai tânără și știe cum să se mențină în formă, fiind focusată să aibă o alimentația sănătoasă și acordând atenție deosebită exercițiilor fizice.

Maria Dragomiroiu este cântăreață de muzică populară de peste 40 ani. Artista a ieșit la pensie, iar suma pe care a primit-o inițial de la stat a fost extrem de mică, de doar 1.200 lei. Între timp, pensia i-a fost mărită la 2.000 lei, dar chiar și așa suma este una insuficientă pentru a se putea întreține.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Wowbiz.