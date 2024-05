Ce tarif au Sofia Vicoveanca, Irina Loghin și Elena Merișoreanu pentru o cântare la nuntă. Câți bani trebuie să scoți din buzunar

Pentru că în România nu există nuntă fără muzică populară, iată ce tarif au unele dintre cele mai marei artiste de muzică populară din țară.

Sofia Vicoveanca, Elena Merișoreanu și Irina Loghin sunt doar câteva nume sonore din lumea muzicii populare. Aceste artiste au făcut istorie cu muzica lor de-a lungul carierelor lor de zeci de ani în această industrie.

Tocmai pentru că sunt recunoscute pentru talentul lor muzical și versurile pe care le scriu, artistele au mereu evenimente si, pentru că a început sezonul nunților anul acesta, ele deja au agenda plină.

Ce onorariu cer Sofia Vicoveanca, Elena Merișoreanu și Irina Loghin la nunți

Iată ce onorariu primesc cele trei mari artiste de muzică populară.

În cadrul unui interviu pentru Playtech, Radu Baron, impresarul care a colaborat cu acese artiste, a dezvăluit care e suma pe care mirii trebuie să o scoată din buzunar dacă își doresc ca una dintre aceste artiste de muzică populară să cânte la nunta lor.

Pentru un eveniment, pentru doar câteva ore de cântat, onorariul celor trei artiste este undeva între 1.500 și 2.000 euro.

„Onorariul solistelor mari, din Generația de Aur, este cuprins între 1.500 și 2.000 de euro, plus TVA, pentru un eveniment. Dar merită toți acești bani, sunt foarte iubite, ele ridică mesenii în picioare la nunți, încing hora pe ringul de dans. Iar Irina Loghin spune și bancuri de acești bani, e genială! Păi, cer solistele debutante, care de-abia pot cânta, vreo 1.000 de euro, pe lângă aceste fete, ele chiar nu cer mult. Vin să cânte adesea și de drag, viața lor este scena, nu neapărat banii”, a declarat impresarul.

Elena Merișoreanu cântă un singur program atunci când merge la nunți și are mereu foarte multe evenimente la care e invitată. De-a lungul anilor, artista de muzică populară a învățat să refuze ofertele care nu erau în concordanță cu așteptările ei. De asemenea, cântăreața a mai recunoscut că preferă să se pună pe ea pe primul plan atunci când vine vorba de petrecut timp de calitate cu familia.

„De sărbători, nu mai cânt, nici dacă-s plătită triplu, prefer să stau acasă, la masă, cu familia, că și așa ani la rând am tot fost plecată și i-am lăsat singuri. Înainte, acceptam toate invitațiile, pierdeam nopți întregi, acum însă merg la foarte puține nunți și fac numai un program, nu mai cânt toată noaptea, ar fi pentru mine extrem de obositor”, a explicat Elena Merișoreanu.

Artista Irina Loghin este mereu extrem de punctuală și foarte cochetă atunci când își face apariția la evenimente, după cum povestește impresarul Radu Baron.

“Irina Loghin cântă și acum live, la spectacole este și foarte amuzantă, căci are și bancuri în program, știe o gramadă, le spune și în culise, colegilor. E o plăcere să o ai invitată la un eveniment. Este și punctuală, foarte cochetă, este o plăcere colaborarea cu această mare artistă”, a zis Radu Bron pentru Playtech, potrivit Click!.

De cealaltă parte, cântăreața Sofia Vicoveanca, deși nu a dorit să divulge ce tarif impune la evenimente, a spus că nu negociază la evenimente și la ea totul se bazează pe diplomație.

Sofia Vicoveanca are 82 ani, dar spune că se simte în continuare în putere și că nu va renunța curând la marea ei pasiune, muzica. De asemenea, ea mai povestit că îi place foarte mult să cânte live pentru că vrea să încânte lumea cu talentul ei.

„Cine are nevoie de mine mă sună și vorbim în particular, nu este o chestie de fală. Mă înțeleg cu persoana care mă invită, depinde cât vrea să îi cânt, unde are loc petrecerea sau evenimentul, depinde de mulți factori.

La spectacole, eu și cânt, spun și povești, mă pregătesc să iasă totul perfect, căci la spectacole oamenii plătesc un bilet, iar eu de acei bani trebuie să le bucur sufletul. Fiul meu mai îmi zice să nu mai merg să cânt prin toate colțurile țării, dar eu nu mă las, cât o mai vrea Dumnezeu voi fi pe scenă.”, a povestit artista.