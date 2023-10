Elena Merișoreanu a spus fără ezitare ce crede despre operațiile estetice ale Biancăi Drăgușanu. Ce descriere i-a făcut interpreta

Elena Merișoreanu nu a ascuns niciodată faptul că este adepta intervențiilor estetice. Iată ce crede despre schimbările radicale pe care Bianca Drăgușanu și le-a făcut de-a lungul timpului!

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai renumite și mai respectate personalități din domeniul folclorului. Marea cântăreață a recunoscut, de mai multe ori, că are câteva proceduri pe care le repetă anual pentru a se menține tânără.

Din acest motiv, interpreta de muzică populară are numai vorbe de laudă la adresa Biancăi Drăgușanu, pe care o știe de pe vremea când nu avea nicio intervenție de ordin estetic, considerând-o la fel de frumoasă și atunci.

Ce spune Elena Merișoreanu despre operațiile estetice suferite de Bianca Drăgușanu

Deși mulți o critică pentru intervențiile estetice la care a apelat, Elena Merișoreanu este de părere că Bianca Drăgușanu nu a exagerat cu modificările estetice și că a știut ce să facă pentru a evolua, potrivit unui interviu exclusiv acordat pentru Viva.ro.

„Cea mai tare, cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă. De ce? Pentru că fata se descurcă foarte bine și, chiar dacă a venit dintr-o zonă rurală, vorbește limbi străine și fata s-a emancipat. Mă bucur pentru ea, pentru că a știut ce să facă cu viața ei. Ea e de la mine din Valea Jiului, îi știu pe maică-sa, pe taică-su, era prieten cu cumnatul meu. Ea arăta superb și atunci, când era acolo, arăta demențial. Cred că ea a știut ce trebuie să facă. Nu cred că a exagerat prea mult cu nimic. Eu cred că ceea ce a făcut e foarte bine.”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru Viva.ro.

Ce intervenții estetice și-a făcut Bianca Drăgușanu recent

Bianca Drăgușanu se bucură de o comunitate mare de fani, pe care o ține la curent cu tot ce se petrece nou în viața ei.

Recent, blondina le-a povestit internauților despre vizita pe care i-a făcut-o medicului estetician personal, dar și despre intervențiile pe care urma să le facă atunci:

„Nu știu ce program aveți voi astăzi, dar eu mă duc la medicul meu estetician. (…) Azi sunt dată doar cu autobronzant, nu am fond de ten pe față. Tenul meu arată binișor. Am de gând să îmi fac câteva îmbunătățiri la niște proceduri pe care le-am făcut în urmă cu mai mult timp. Mă duc pregătită, ca să nu fiu nevoită să mă demachiez la locul faptei. Vă țin la curent cu ce proceduri urmează să îmi fac astăzi. (…) Deci sunt în cabinet la doamna doctor și tocmai a avut loc o consultație. Are foarte multe programări azi. Eu sunt strecurată printre ele. Nu sunt mulțumită de anumite chestii minore: pleoape inferioare, niște riduri, am înțeles că facem niște babybotox, iar aici am o umbră, care am înțeles că o să se corecteze.”, a povestit Bianca Drăgușanu pe contul personal de Instagram, citată de Viva.

