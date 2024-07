Câți bani face Edward Sanda din TikTok. Ce detaliu a scos la iveală soțul Cleopatrei Stratan

Edward Sanda a scos la iveală un detaliu foarte important despre activitatea pe care o are pe TikTok. Soțul Cleopatrei Stratan a dezvăluit dacă primește sau nu bani pentru postările de pe această platformă.

Edward Sanda este un artist foarte îndrăgit de public. La vârsta de doar 27 de ani, soțul Cleopatrei Stratan are o comunitate impresionantă de fani și o carieră de succes în industria muzicală. Piesele sale sunt ascultate de o mulțime de oameni, fapt care îl face extrem de mândru.

Deși este o persoană destul de rezervată, tânărul nu ezită să scoată la iveală detalii importante din viața lui personală. Recent, artistul a vorbit despre banii pe care îi câștigă din social media, unde își promovează creațiile.

Pentru că are o mulțime de postări pe contul de TikTok, mulți au fost curioși să afle care este suma pe care Edward Sanda o primește de la activitatea de pe această platformă. Soțul Cleopatrei Stratan nu a stat prea mult pe gânduri și a răspuns la această curiozitate a fanilor.

Face bani sau nu Edward Sanda din TikTok

Invitat în cadrul unei emisiunii, Edward Sanda a declarat că și-a deschis contul de TikTok pentru a-și promova muzica. Tânărul consideră că aceasta platformă este deosebit de importantă din punct de vedere al vizibilității și audienței mari.

„Doar pe TikTok îmi promovez muzica, înainte mai făceam şi glumiţe, acum îmi promovez doar muzica. Mi se pare o platformă foarte interesantă şi dacă tot fac asta în fiecare zi, mi se pare foarte util. Vizibilitatea pe care ţi-o oferă şi audienţa, este ca şi cum ai fi în acelaşi timp la radio şi la TV”, a dezvăluit soțul Cleopatrei Stratan în emisiune, conform unica.ro.

Deși are o activitate intensă pe TikTok, Edward Sanda nu câștigă niciun ban și nici nu își dorește asta. Mai mult, artistul a punctat un detaliu foarte important: impozitarea veniturilor din TikTok în România.

„Nu se câştigă aşa mulţi bani din live-uri. Cel puţin aşa ştiu eu. Nu am câştigat niciun ban din Tik-Tok şi nici nu vreau sa câştig. Dacă pe TikTok am postat un conţinut care a ajuns la un public foarte mare, de acolo nişte firme sau nişte oameni poate vor să colaboreze cu mine pe o campanie şi atunci e altceva, dar din TikTok direct eu nu am făcut niciun ban şi nici nu vreau să fac. Am înţeles că TikTok-ul, cel puţin în ţara noastră, impozitează 70%”, a mai adăugat cântărețul, conform surselor citate mai sus.

Cea mai mare sumă de bani pe care o câștigă Edward Sanda se datorează proiectelor muzicale. Acesta s-a dedicat în totalitate pasiunii sale, fapt care îi asigură traiul de zi cu zi. De asemenea, tânărul mai este plătit și pentru colaborările cu diferite brand-uri, așa cum se întâmplă în cazul multor vedete din România.

Un lucru este cert, Edward Sanda și Cleopatra Stratan reușesc să ducă o viață lipsită de griji datorită talentului lor. Aceștia au două voci extraordinare, motiv pentru care toate proiectele lor muzicale sunt un real succes.