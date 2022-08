Câți bani face Mihai Trăistariu din afacerea de pe litoral. Artistul nu se plânge, dar mereu e loc de mai bine

Mihai Trăistariu și-a făcut strategia de business pentru sezonul estival de anul acesta după ce în pandemie a stat foarte rău la capitolul finanțe. Artistul are un business la malul mării.

Mihai Trăistariu, despre câștigurile din acest sezon, de la mare: "Voi putea achita un miliard și jumătate din cele trei pe care le am de dat înapoi băncii"

Trăistariu a precizat că nu are nici cel mai mic motiv să se plângă de modul cum i-au mers afacerile anul acesta.

Însă a avut grijă să plănuiască lucrurile din timp, nu a lăsat nimic pentru ultimul moment, potrivit Libertatea.

Anul acesta nu am niciun motiv să mă plâng. Mi-a mers foarte bine. De la Paști și mai apoi 1 mai am avut doar semnale pozitive.

În sensul că turiștii mi-au închiriat mereu cele șase apartamente din Mamaia Nord.

Cred că voi reuși să strâng circa 30.000 de euro după acest sezon estival. Iar asta va însemna că voi putea achita un miliard și jumătate din cele trei pe care le am de dat înapoi băncii, a precizat artistul potrivit sursei menționată.

Mai mult, dacă lucrurile vor merge la fel de bine și în această toamnă, așa cum sper din toată inima, atunci am motive să cred că până la Crăciun îmi voi achita și restul datoriei, ca să încep noul an curat ca lacrima! Totul e să am parte de concertele propuse”, a adaugat el.

Artistul a precizat și care i-a fost rețeta succesului de anul acesta.

Am ales anul acesta o rețetă clasică, care a dat rezultate. Mi-am făcut reclamă, normal spun eu, pe rețelele sociale și am reușit să-mi închiriez apartamentele pe timp îndelungat. Am început încă din martie, cu prețuri promoționale.

Dacă aștepți cu câteva zile înainte de sezonul estival, poți fi sigur că lucrurile nu vor lua o întorsătură plăcută, a încheiat Mihai Trăistariu, potrivit sursei menționată.

