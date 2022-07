Câți bani trebuie să scoți din buzunare pentru a o avea la nunta ta pe Elena Gheorghe. Onorariul pe care-l percepe e unul mare

Elena Gheorghe reușește să facă un show complet la fiecare eveniment la care este invitată să cânte, însă și onorariul pe care îl percepe este unul destul de ridicat. Artista a dezvăluit ce sumă cere pentru un recital complet.

Elena Gheorghe încasează 8000 de euro pentru un concert. Iată ce a mai declarat ea:

„Avem spectacole de luni până luni. Revenirea a fost foarte bună, să sperăm ca ne va și ține. Întâlnirea cu publicul foarte solicitantă, toate evenimentele s-au reprogramat în doar două luni. E destul de greu, au fost comasate petreceri private, spectacole în aer liber, nunți. Nu prea stau pe acasă”, a mărturisit Elena Gheorghe, pentru playtech.ro.

Elena Gheprghe a mai declarat despre pandemie că a fost o perioadă grea din viața ei:

„Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat sa fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam”, a adăugat vedeta.

Ce familie frumoasă are Elena Gheorghe

Elena Gheorghe este o femeile împlinită și fericită. Aceasta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și cu o familie extrem de frumoasă.

Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cornel Ene, bărbatul care i-a devenit soț în anul 2011. Din rodul iubirii celor doi au rezultat doi copii minunați, un băiețel și o fetiță.

Elena Gheorghe este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să împărtășească cu prietenii din mediul online câteva momente speciale petrecute alături cel familia sa. Aceasta mai publică din când în când imagini în care apar soțul său, Amelie și Nicholas.

Deși cariera îi ocupă foarte mult timp, Elena Gheorghe nu uită să petreacă zilnic momente deosebite alături de partenerul și cei doi copii ai lor.

Din imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa că artista radiază de fericire lângă cele mai importante persoane din viața sa. Un lucru este cert, vedeta are o familie extrem de frumoasă și se laudă cu ea ori de câte ori are ocazia.

