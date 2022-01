Adrian Mutu a împlinit 43 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui, Sandra: „Tu ești totul!”

Adrian și Sandra Mutu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste cât mai departe de luminile reflectoarelor. Cei doi sunt foarte discreți și nu oferă prea multe detalii despre viața lor personală, însă nu își ține prietenii virtuali la curent cu evenimentele speciale din viața lor.

Antrenorul de fotbal și-a obișnuit prietenii virtuali cu imaginile sale alături de actuala soția și cei 4 copii ai săi, iar cu ocazia aniversării sale de pe 8 ianuarie 2022 a decis să publice la InsaStory urările apropiaților.

Sandra Mutu a fost cea care a emoționat publicul cu mesajul pe care i l-a transmis sufletului ei pereche. Soția acestuia a postat o fotografie alături de el, cu tortul în mână, care a strâns mai bine de 2 mii like-uri.

Ce a publicat Sanda de ziua lui Adrian Mutu

Pentru că este sărbătoare mare în familia lui Adrian Mutu, partenera lui nu a ezitat să dea de știre urmăritorilor de pe Instagram. Aceasta a distribuit o poză adorabilă și cu un mesaj care a topit inimile tuturor.

„LA MULȚI ANI, soțul meu! 🥂 Bucurie, prietenie, liniște, emoție, familie, echipă, TU ești totul! Mă faci să mă îndrăgostesc iar și iar în fiecare zi…Te iubesc!❤️”, a scris ea, vizibil emoționată.

Din imagine se poate observa faptul că cei doi au o relație puternică li foarte specială, iar în ochii lor se vede fericirea. Sandra și Adrian Mutu sunt mai îndrăgostiți ca niciodată și nu le este teamă să arate asta.

În ceea ce privește postare, prietenii virtuali au ținut neapărat să transmită urări și cuvinte frumoase la adresa fostului fotbalist.

Adrian Mutu se mândrește cu cei 4 copii

Adrian Mutu se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017 și are 4 ani. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002 și are 19 ani, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

Maya a împlinit 14 ani, iar Adriana urmează să împlinească 16. Cele două fete locuiesc cu mama lor, în Republica Dominicană.

Fizic, Adrian Mutu a declarat că îți vede fetele cam de două ori pe an, dar grație rețelelor sociale, reușește să ține permanent legătura atât cu ele, cât și cu băiatul său cel mare.

„Ţin legătura cu toţi copiii mei. Şi ei între ei vorbesc. Avem un grup pe whatsapp. Chiar râdeam cu soţia, pentru că, fiind pe fusuri orare diferite, m-am trezit într-o dimineaţă cu 494 de mesaje pe Whatsapp. Numai din grupul cu Mario, Adriana şi Maya”, spunea Adrian Mutut într-un interviu pentru okmagazine, acordat în anul 2019.

În ceea ce privește relațiile cu fostele soții, Adrian Mutu a precizat că acestea sunt civilizate: „Atunci când copiii vin la mine, e normal ca fostele soţii s-o cunoască pe Sandra, ei stând cu ea o perioadă de timp. Sandra e o persoană serioasă şi responsabilă. Şi e firesc ca ele să îşi dorească să vadă ce fel de persoană e ea”, a mai povestit fostul fotbalist.

