Ce a făcut Alex Velea cu banii pe care i-a câștigat în primii ani de carieră. Cât de mult l-a schimbat Antonia

Deși a câștigat sume impresionante de bani în primii ani de carieră, Alex Velea nu a făcut investiții prea mari până nu a apărut Antonia în viața lui. Artista a avut o influență pozitiv asupra partenerului său.

Alex Velea se numără printre cei mai îndrăgiți și cunoscuți artiști din țară. Acesta se mândrește cu o carieră de succes în industria muzicală, dar și cu o comunitate impresionantă de fani. De-a lungul anilor, partenerul Antoniei a scos adevărate hituri.

Profesia pe care și-a ales-o Alex Velea i-a adus sume impresionante de bani în primii 10 ani de carieră. Cântărețul a câștigat milioane de euro, dar nu s-a ales cu investiții importante. Acesta a recunoscut că o perioadă nu a știut cum să își agonisească averea.

Invitat în cadrul unui podcast, artistul a vorbit despre începutul său în muzică, dar și despre banii pe care i-a câștigat. Acesta a scos în evidență faptul că Antonia a avut un rol foarte important în viața lui.

Ce și-a cumpărat Alex Velea din banii pe care i-a obținut în primii ani de carieră

Alex Velea a dezvăluit că singura investiție semnificativă, pe care a făcut-o din banii pe care i-a obținut la începutul carierei, este o casă. În prezent, mama artistului locuiește în achiziția pe care acesta a făcut-o în urmă cu mulți ani.

De asemenea, Antonia este cea care l-a ajutat pe cântăreț să fie mai chibzui în ceea ce privește situația financiară. Se pare că artista i-a schimbat complet viața partenerului său.

„Eu am făcut bani mulți din adolescență, raportat la cu ce am plecat de acasă. N-am știut să agonisesc în prima parte a vieții. Au trecut pe lângă mine foarte mulți ani, milioane de euro, între 20 și 30 de ani. La un moment dat am avut 200-300 de concerte.

(…) Am reluat activitatea cu muzica care m-a consacrat. (…) Legat de lucruri materiale, abia după ce am intrat într-o relație cu nevastă-mea și au apărut și copiii… nevoile te învață să agonisești. Eu n-am știut niciodată câți bani am în buzunar. Am băgat mâna și n-am stat niciodată să fac calcule. Mi-am luat doar o casă de la 20 la 30 de ani. Casa în care stă mama acum. Bine, acum mi-am mai luat”, a mărturisit Alex Velea în cadrul unui podcast, conform viva.ro.

„Eu aș fi vrut să merg pe drumul meu. Doar că s-au întâmplat niște lucruri atât de mari în muzică, încât m-au făcut să abordez și eu un stil nou în 2009, când apăruse popcornul. În 2010 deja am făcut și eu o piesă așa. Atunci dacă nu aveai televiziunea și radioul era nasol ca artist. La radio mergea muzica asta și eu voiam să cânt R&B. (…) Am avut o perioadă dificilă. Atunci nu aveam puterea să fac fix ce-mi doresc eu. Eram copil, erau bani. Eu am apărut în 2003 și am început să fac bani în 2009. Și erau niște bani mizeri”, a mai adăugat el, conform surselor citate mai sus.

Ce investiții face Alex Velea în prezent

Alex Velea și partenera lui, Antonia, au luat o decizie foarte importantă în ceea ce privesc banii pe care îi câștigă din muzică. Aceștia investesc sume mari în imobiliare.

„Ridic niște case, am luat niște apartamente.”, a mai povestit Alex Velea.