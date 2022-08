Cum își face Inna milioanele de euro cu ajutorul altor vedete. Este cea mai înstărită vedetă de la noi

Artista este un adevărat fenomen financiar și, potrivit Fanatik, ea câștigă sume uriașe și prin intermediul altor cântăreți precum Delia, Carla`s Dream, Zdob și Zdub și Alina Eremia.

Inna câștigă sume importante din muzică și din afacerile pe care le are alături de Lucian Gîtiță

Potrivit sursei menționată, Inna deține mai multe companii. Cu toate acestea, active sunt doar două firme: Global Records și Empire Music Management.

La ambele companii, Inna este asociată cu Ștefan Lucian Gîtiță, cunoscut drept ”șeful vedetelor” din România.

Artista deține 48% din compania Global Records, cea mai mare din România când vine vorba de case de discuri și jumătate din cea de-a doua.

De altfel, numărul artiștilor care se află sub umbrela Innei este impresionat. Vedeta are sub contract aproape toate marile vedete de la noi din țară: Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Mark Stam, Vanotek, Alina Eremia, AMI, Minelli, 5Gang, DJ Project, Gran Error, Sickotoy și influenceri de referință precum BRomania, Laura Giurcanu, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Laura Mușuroaea, Gina Pistol, Selly, Vlad Munteanu, Cristi Munteanu.

Și, printre altele, organizează și concerte pentru Delia sau Zdob și Zdub, dar și mulți alții, potrivit aceleiași surse.

Global Records a anunțat o cifră de afaceri de aproape 67 de milioane de lei (aproape 13,5 milioane de euro), fiind pe primul loc în România în cadrul firmelor care au ca obiect activităţi suport pentru interpretare artistică și spectacole.

Firma are un profit, pe 2021, de peste 7,3 milioane de lei, adică aproape 1,5 milioane de euro, cel mai mare de când activează pe piață. Din acești bani, 48% sunt ai Innei. Asta după ce, cumulat, în anii anteriori, la capitolul profit, Inna și asociatul ei au anunțat peste 15 milioane de lei, adică în jur de trei milioane de euro.

Cea de-a doua firmă, cea în care Inna și Lucian Gîtiță sunt parteneri egali, a avut și ea cifre financiare frumoase. Mai exact, la o cifră de afaceri de peste 2 milioane de lei, firma a raportat un profit de peste 230.000 de lei (în jur de 47.000 de euro), mai arată sursa menționată.

