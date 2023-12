Ce a făcut Ioana Ginghină cu banii pe care i-a câștigat după ce a pozat în Playboy. Pe ce i-a cheltuit

Actrița Ioana Ginghină a fost una dintre primele personalități publice care au acceptat provocarea de a poză în Playboy acum două decenii. Ce a făcut cu banii și cum a reacționat tatăl ei.

La acea vreme, actrița a primit o sumă considerabilă pentru pictorialul său senzual, iar recent a dezvăluit că secretul stă în educația primită încă din copilărie, care o învățase să se simtă confortabil în propria piele.

Ce a făcut cu banii primiți de la Playboy Ioana Ginghină. Ce a spus tatăl ei

Ioana Ginghină, apreciată pentru talentul său în actorie, a devenit cunoscută publicului în 2004, odată cu debutul său în telenovela "Numai iubirea", unde a interpretat rolul Ildiko. Popularitatea ei a crescut rapid, iar revista Playboy i-a făcut o propunere tentantă de a poza nud, oferindu-i în schimb o remunerație generoasă. Actrița a acceptat, dar nu înainte de a discuta cu familia sa, care a fost de acord cu decizia ei.

Înainte de a se expune în fața camerei pentru Playboy, Ioana Ginghină a discutat cu părinții săi, care au fost de acord cu alegerea ei. Crescută într-un mediu în care nuditatea nu era privită ca pe ceva rușinos, actrița a menționat că își amintește de copilărie, petrecută pe plaje pentru nudisti.

„Nu, dar oricum am discutat cu familia. Eu și datorită tatălui meu am pozat în Playboy, pentru că toată copilăria mea am făcut plajă la nudiști. Da, dar să știți că în Facultatea de Actorie, pe vremea mea, că acum cu atâta hărțuire și cu atâta corectitudine politică, nu știu ce actorie se mai face pe acolo. Cumva, ți se spunea din start, era una dintre lecții, dintre rigori, că trebuie să fii foarte disponibil să te dezbraci pentru diverse roluri. Sunt roluri în care te dezbraci și asta e. Și foarte mulți actori, de fapt, n-au pozat în Playboy, dar poți să-i vezi dezbrăcați în piese de teatru sau în filme.„, a declarat Ioana Ginghină pentru CanCan.

Actrița a adăugat că, după ședința foto incendiară, a împărțit suma primită astfel: „Mi-am luat mașină și am dat părinților mei o parte.”, a mai adăuga Ioana Ginghină.

Motivul pentru care Ioana Ginghină nu face luna de miere acum: „Toată lumea mă întreabă”

Dar, la nici câteva zile după nuntă, Ioana Ginghină a dezvăluit că nu va pleca în luna de miere acum, ci abia în preajma Revelionului. Ea a mai adăugat că nu va merge doar cu soțul ei, ci și cu Ruxandra, fiica din relația pe care a avut-o cu Alexandru Papadopol.

„Luna de miere va fi cred că după Revelion sau poate cu o zi două înainte de Revelion vom pleca. Acum discutăm despre asta. Vom pleca în Thailanda două săptămâni și abia așteptăm. Toți trei vom pleca, nu numai noi doi. Abia așteptăm, este o experiență unică pentru toți trei, niciunul dintre noi nu a mai fost în Thailanda și pentru asta sunt foarte încântată și abia aștept. Aștept mai mult decât nunta Crăciunul și Thailanda.”, a transmis Ioana Ginghină pentru o publicație mondenă, citată de Fanatik.

Ioana Ginghină a precizat că toată lumea o întreabă de luna de miere, dar, cu părere de rău, se amână. Angajată a unui teatru, actrița a dat de înțeles că nu își poate lua concediu din moment ce abia s-a întors dintr-o vacanță:

„Toată lumea mă întreabă de luna de miere, dar ei nu înțeleg că, fiind angajat într-un teatru, tu nu poți să îți iei concediu așa când vrei și cum vrei și nu poți să vii după o lună și jumătate de concediu de vară să zici că mai vrei vreo două săptămâni. Luna de miere va fi probabil după Revelion, abia acum discutăm despre asta, vom pleca în Thailanda.”, a declarat Ioana Ginghină, potrivit sursei citate mai sus.