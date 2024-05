Ce a pățit fosta dansatoare a Deliei. Și-a panicat urmaritorii în urma unei postări în care apare cu vânătăi la nivelul feței

Andreea Oana Popescu a stârnit panică în online după ce a apărut vânătă în fața camerei de luat vederi. Ce s-a întâmplat de fapt.

Andreea Oana Popescu are 40 de ani și aproape toată viața a fost sub lumina reflectoarelor. Ea a fost o perioadă dansatoare Deliei, iar acum este creatoare de conținut și antreprenor.

Un eveniment din trecut a făcut-o să aibă complexe destul de mari, iar acum s-a hotărât să lase în urmă ceea ce s-a întâmplat.

Tânăra a apărut în online plină de vânătăi la nivelul feței. Ea a stârnit o sumedenie de reacții din partea urmăritorilor care s-au temut de ce-i mai rău.

„De ce trebuie să te operezi? Nu îți știu povestea, ce s-a întâmplat? Multă sănătate și recuperare ușoară!” sau „Superbă!🫶🏼Fetelor nu fiți rele, fata a fost mușcată de un câine când era foarte mică și de atunci se tot operează…”, ori „Semeni cu Miss Piggy din păpușile Muppets” sau „Zici ca te-au muscat albinele...” sau „Doamne ferește, 😂peste tot v-ați făcut operații, 🫣😄🍌”, ori „Oribil!!! De ce să faci așa ceva??? Să mai și plătești și să arăți în halul ăsta. Păcat Doamne că nu au minte!!!👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎 👎”, dar și „Doamneeee ferește ce răi sunteți frateee, unii dintre voi, bag mâna în foc că nici nu citiți postările și comentați ca să vă aflați în treabă! Îți trebuie curaj să faci ceea ce face ea și mai ales să te expui public după intervenții! Dar educația își spune cuvântul la unii, doar aruncați cu hate și faceți pe destepții! Mi-e scârbă și îmi cer scuze că scriu asta dar așa simt pt cei lipsiți de empatie care din păcate nu ați primit dragoste când erați mici”, au fost unele dintre mesajele primite de Andreea.

Ea a ținut să calmeze spiritele și a povestit ce a determiant-o să se lase pe mâna medicilor esteticieni la vârsta de 40 de ani.

„Portocaliu și roz acoperă vânătăile, dar cele după o operație, nu încercați să acoperiți vânătăi făcute de altcineva.

În acest video sunt în ziua 8 de la intervenție (ieri am filmat). Voi face un video și am să vă povestesc ce fel de intervenții am avut. Puuup! ♥️” a precizat Andreea Oana Popescu pe contul său de Instagram.

Tânăra a optat pentru o intervenție estetică la nivelul feței, după un incident care a avut loc la vârsta de 3 ani. Aceasta a fost mușcată de față de un câine maidanez. Experiența a fost una terifiantă din care a scăpat cu greu.

„Când aveam 3 ani, un câine maidanez m-a mușcat atât de tare, destul de grav, încât era să mor. Dar nu am murit pentru că, probabil, Dumnezeu a avut și el un plan. A fost un moment foarte greu pentru familia mea în anul 1987. Așa rău eram mușcată și atât de mică eram, încât operația a fost făcută pe viu, fără anestezie.

Eram mică și cuminte, nu spuneam nimic, nu plângeam, am stat cuminte cât m-a cusut. Am fost la trei spitale până m-au primit, le era frică că am să mor pe masa de operație. A fost tare greu, am trecut prin zeci de intervenții și niciuna nu a fost extrem de reușită…”, a povestit fosta dansatoare a Deliei.

În urma acelei situații neplăcute obrazul său drept era mai umflat decât cel stâng, ceea ce ducea la multe întrebări și explicații. Andreea s-a hotărât într-un final ”să-și repare” imaginea, supunându-se unei intervenții estetice.

„Cinci zile post operație. Încă foarte umflată și cu vânătăi, dar abia aștept rezultatul final în maxim o lună de la cea de-a nu știu câta intervenție.

La 3 ani am fost mușcată de cățel de față, acum, la 40 de ani, încă vreau să fiu cum eram odată. Nu are rost să vorbim de ce a fost, ci de ce va fi.

Vă mulțumesc pentru toate mesajele din privat, sunteți minunate dragile mele, nu mă așteptăm la un așa suport. Acum plec, am o cununie civilă și sunt nașă 🙃. Vă pupăcesc!” a scris ea.

Fosta dansatoare a Deliei a mai apelat și în trecut la ajutorul medicilor esteticieni. Ea a vorbit deschis despre intervenția la nivelul sânilor, care a lăsat-o încântată.

„Multe întrebări pe subiectul sânilor. Mi-am făcut mastopexie (adică i-am pus la loc unde erau în tinerețe, poate chiar mai sus decât în tinerețe). Doamna doctor a făcut ceva superb! Micuți, dar superbi!” a declarat ea pe rețelele de socializare.

Andreea Oana Popescu și soțul său, Rareș Cojoc, campion la dans sportiv, au împreună trei copii minunați și plini de viață, alături de care trăiesc experiențe inedite.