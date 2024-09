Ce a putut să pățească Lidia Buble în traficul din București: „Mi-a venit să intru în pământ de rușine”. Toți șoferii au privit-o

Lidia Buble a trecut printr-un moment stânjenitor în traficul din București. Vedeta a atras atenția tuturor șoferilor din jur care au privit-o râzând.

Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țară. Vedeta are o relație foarte apropiată cu fanii săi și îi ține mereu la curent cu noutățile din viața sa. Aceasta nu se ferește nici de momentele de vulnerabilitate, fiind extrem de sinceră pe rețelele sociale. Artista are o comunitate impresionantă de 1,4 milioane de urmăritori pe TikTok și le-a povestit internauților un moment stânjenitor pe care l-a trăit recent în Capitală.

VIDEO | Ce a putut să pățească Lidia Buble în traficul din București: „Mi-a venit să intru în pământ de rușine”

Într-un videoclip publicat în mediul online, Lidia Buble a povestit că, în urmă cu câteva zile, a reușit să atragă toate privile celor din jur. Aceasta se afla în mașină, în trafic și asculta muzică.

Artista a vrut să profite din plin de ziua călduroasă, așa că a dat la maxim piesa preferată și a început să se simtă bine. La un moment dat, însă, distracția i-a fost întreruptă brusc de o reclamă nedorită.

Momentul publicitar a fost auzit și de ceilalți participanți la trafic extrem de amuzanți de situație. Iată ce a povestit Lidia Buble în mediul online:

„Mi-a venit efectiv să fac o gaură în pământ de rușine. Pentru că a fost o zi frumoasă și însorită, am deschis trapa mașinii și ce credeți că am făcut, am dat drumul la muzică la maxim. M-a luat valul, eram toată un dans în mașină, toată un zâmbet, toată o stare, Și dintr-o dată. Ce credeți că mi s-a întâmplat?! Intră o reclamă și nu orice reclamă. În momentul acela nu mai găseam butonul să închid trapa, nu știam unde butonul să dau volumul mai încet, stânga, dreapta, toate mașinile de lângă mine se uitau, i-a bufnit pe toți râsul. Așa că am ales să opresc motorul mașinii”

Câți bani face Lidia Buble doar din muzică. Artista își permite un stil de viață luxos

Pasiunea ei pentru muzică este imensă, iar Lidia a dovedit de multe ori că este o artistă muncitoare. Ea petrece multe ori în studio, înregistrând piese noi și pregătind spectacole pentru fanii ei. Artista lansează des noi single-uri care îi fac pe fani să țină aproape de muzica ei.

Pentru că nu are angajați în firma ei, Lidia se ocupă singură de administrarea concertelor și a tuturor responsabilităților pe care le are ca muzician. Hit-urile pe care le-a lansat de-a lungul carierei sale de ani de zile au ajutat-o pe Lidia Buble să strângă bani frumoși și a ajuns treptat să câștige mulți bani din muzică.

Anual, artista are multe câștiguri datorită concertelor ei, dar și datorită campaniilor ei ca influencer atunci când acceptă să colaboreze cu diferite branduri.

Cifra de afaceri a Lidiei Buble pe anul 2023 în firma pe care o deține a fost de aproximativ 891.000 lei, potrivit spynews.ro. În anul 2022, Lidlia Buble a avut parte de o cifră de afaceri de 693.000 lei, iar în 2021, această cifră de afaceri era încă și mai mică, de aproximativ 297.000 lei, pe vremea când încă era pandemie și spectacolele artistei erau destul de rare.