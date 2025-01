Ce a răspuns Violeta Bănică după ce a fost acuzată că are intervenții estetice: „De la 13 ani mi se spune că am acid în buze”

Fiica Andreei Marin s-a aflat mereu în centrul atenției, iar discuțiile despre presupusele sale intervenții estetice au fost nelipsite. Recent, în cadrul unei apariții televizate, Violeta a recunoscut dacă a apelat sau nu la ajutorul bisturiului.

Violeta Bănică este o elevă eminentă, cu rezultate academice impresionante, și care, în timpul liber, se ocupă și de voluntariat. Pe deasupra, fiica în vârstă de 17 ani a Andreei Marin din relația cu Ștefan Bănică are noroc și de gene bune, fiind extrem de frumoasă.

Din acest motiv, Violeta Bănică nu a fost scotită de comentariile răutăcioase ale internauților, care o acuzau că a apelat la ajutorul medicului estetician, în special pentru a-și pune acid în buze. Recent, adolescenta a făcut lumină asupra subiectului și a vorbit despre aceste proceduri.

Violeta Bănică, după ce a fost acuzată că are intervenții estetice: „Mă bucur că am o calitate pentru care alții trebuie să plătească”

Invitată de curând în cadrul unei emisiuni alături de mama ei, Violeta Bănică a negat că ar avea orice fel de intervenție chirurgicală, nu doar pentru că este minoră, dar și pentru că, în familia ei, nimeni nu a apelat la astfel de proceduri.

„Cred că de la 13 ani mi se spune că am acid în buze. Și mi se pare amuzant. Mă bucur că am o calitate pentru care alții trebuie să plătească. Nu am nimic în buze, nu am intervenții la față. În familia mea e un subiect tabu să adaugi sau să scoți ceva care nu e necesar”, a spus Violeta Bănică, citată de Revista Viva.

De altfel, mama ei, Andreea Marin, a intervenit imediat în discuție, precizând că niciodată nu îi va permite fiicei sale să își facă vreo operație estetică, indiferent de vârsta pe care o va avea.

„Nu aș permite ca mamă așa ceva. Niciodată e niciodată la mine. Sunt fermă, drastică. Pentru mine au sens atunci când cineva trece printr-un accident sau are o problemă de sănătate”, a completat Andreea Marin, potrivit sursei citate mai sus.

Cum reușește Violeta Bănică să aibă un corp de invidiat

Violeta Bănică are un trup de invidiat. Tânăra are cui semăna, însă acest lucru nu se datorează doar genelor norocoase, ci contribuie și ea la acest aspect.

Violeta Bănică a împărtășit recent detalii despre rutina sa zilnică și pasiunea pentru diverse activități sportive.

„Am făcut șase ani de volei, șase ani de fotbal, baschet, înot, badmington și călărie. Momentan fac volei o dată pe săptămână. Noi avem un profesor pe care îl iubim cu toții, dar e genul care dacă întârzii un minut, ești absent. Alergăm trei etaje în fiecare zi ca să nu întârziem. Deci, mi se pare că în fiecare zi eu fac foarte mult sport, cu trei genți grele, cu 50 de copii. Am o viață intensă”, a declarat Violeta Bănica, potrivit unei surse.

Așadar, Violeta Bănică s-a implicat serios în sport, încă de mică și continuă să joace volei săptămânal. Asta o ajută pe fiica adolescentă a Andreei Marin să își mențină condiția fizică și să își tonifice corpul.