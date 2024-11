Ce a recunoscut Ilona Brezoianu despre darul pe care l-a primit la nuntă: „Am noroc că am prieteni artiști!”

Ilona Brezoinau a povestit recent într-un podcast detalii de la nunta ei care a avut loc vara trecută. Actrița a vorbit și despre darul de nuntă.

Ilona Brezoianu a vorbit la Un podcast mișto despre darul de nuntă, care a ajutat-o să plătească cheltuielile evenimentului. Actrița a precizat că având în vedere că a fost o nuntă cu un număr mic de invitați, a fost norocoasă că are prieteni artiști care au întreținut atmosfera de drag, pentru că dacă ar fi trebuit să angajeze Dj și cântăreți, atunci darul primit nu arm ai fi fost suficient pentru a acoperi cheltuielile.

Ce a spus Ilona Brezoianu despre darul pe care l-a primit la nuntă

„Cu darul am ieșit la fix, asta a fost ce ne-am dorit. Când faci o nuntă cu oameni puțini ai șanse mari să pui bani de la tine. Eu dacă nu aveam anumite chestii să zicem gratis, pe care le-am primit, ar fi fost o pierdere, o gaură mare. Dar, norocul meu e că am prieteni artiști care i-au făcut surprize și au venit de drag. Deni, care a fost DJ, Florin. Da, m-au ajutat pentru că sunt niște cheltuieli foarte mari”, a povestit Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu a explicat și de ce a făcut o nuntă restrânsă. Actrița a mărturisit că a avut parte de o zi relaxantă când a fost mireasă

„Eu consider că nunta trebuie să fie despre oamenii ăia doi care se căsătoresc și mai puțin despre obligații, sau despre anumite rude care trebuie să fie pentru vă așa au hotărât părinții. Eu aveam varianta de a face fie o nuntă foarte mare, fie o nuntă foarte mică pentru că ei depind unii de alții. Dacă îl chemi pe ăla trebuie să-l chemi și pe ăla. Am ales varianta cea mai mică, pentru că nu știu dacă aș fi făcut față unei nunți mari. Toată lumea s-a simțit bine, a fost ceva farte relaxant pentru mine. La mine aproape toți oamenii se cunoșteau între ei. Ideea de a pune la un loc niște oameni care nu se cunpsc între ei să petreacă o seară împruenă e ciudată. Eu recomand vaianta asta, e senzațională. Am avut 53 de oameni+ trupa lui Florin, 60 și ceva”, a mai spus Ilona Brezoianu despre nunta cu alesul inimii ei.

