Ce a simțit Ramona Olaru când a divorțat de fostul soț. Detalii neștiute despre viața amoroasă a asistentei TV

Ramona Olaru a vorbit despre divorțul de fostul soț. Puțini își amintesc faptul că asistentă de la Neatza că Răzvan și Dani a fost căsătorită în urmă cu câțiva ani. Iată ce se întâmplă acum în viața ei amoroasă.

Ramona Olaru se numără printre cele mai frumoase și apreciate femei din showbiz-ul românesc. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale televizate și imaginile din mediul online.

Pentru că este de o frumusețe răpitoare, mulți se întreabă care este motivul real pentru care nu și-a întemeiat o familie până la 34 de ani. De altfel, vedeta este destul de discretă în ceea ce privește viața personală. Aceasta ezită să ofere informații despre noile ei relații, mai ales de când a divorțat de fostul soț.

În urmă cu aproximativ 4 ani, superba blondină și fostul ei partener semnau actele de divorț după o frumoasă poveste de dragoste. Puțini își mai amintesc că aceasta a fost căsătorită cu Bogdan, bărbatul care a cucerit-o de la prima vedere la o întâlnire spontană pe plajă.

Asistentă de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost întotdeauna o persoană rezervată, fapt pentru care nu se știu prea multe informații despre despărțirea dintre ea și fostul soț.

Ce a povestit Ramona Olaru despre divorțul de Bogdan

În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Ramona Olaru a povestit despre cum s-a simțit după divorțul de Bogdan. Se pare că vedeta a luat separarea de fostul soț ca pe o lecție de viață.

„Nu am fost deloc descurajată! Chiar am simțit că m-am născut a doua oară când am divorțat! Am luat de peste tot câte o lecție și am aplicat-o mai târziu în viața mea”, a mărturisit ea.

De asemenea, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a vorbit și despre calitățile bărbatului care ar putea să o cucerească: „Nu m-a dat niciunul pe spate cu gesturile romantice, așa că încă îl aștept pe ăla perfect care să mă prioritizeze în orice moment și să îmi aplice Princess treatment! Și e aproape, căci am rezolvat multe cu mine.”

Este sau nu cineva în viața Ramonei Olaru acum

Superba blondină a confirmat că are o relație de aproximativ două luni, însă nu este nimic sigur. Așadar, preferă să își țină partenerul departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioșilor până își va da seama dacă bărbatul este sufletul ei pereche.

„Păi au trecut vreo două luni, dar nu a îndeplinit tot ce îmi doresc, așa că sunt liberă pentru cel bun! Mă bucur de viață la maximum cu cine îmi place, când îmi place!”, a declarat Ramona Olaru, conform sursei citate mai sus.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani a mai adăugat că își dorește să devină mamă în viitorul apropiat și că primul ei copil ar vrea să fie o fetiță: „Mă văd mamă de fată, prima dată. Sunt în punctul în care pot face din ea cea mai frumoasă, educată și mișto domnișoară.”