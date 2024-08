Ce afacere are Doinița Oancea. Din ce își câștigă banii actrița atunci când nu apare pe micile ecrane ale telespectatorilor

Doinița Oancea s-a lansat în lumea afacerilor. Actrița a investit o sumă considerabilă de bani în noul său business. Mai mult, aceasta își câștigă venitul și din alte activități atunci când nu apare pe micile ecrane ale publicului.

Doinița Oancea se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România. De-a lungul anilor săi de carieră, bruneta a interpretat o mulțime de roluri care au bucurat inimile oamenilor din fața televizoarelor.

La vârsta de 41 de ani, actrița a jucat în foarte multe seriale ce au cucerit telespectatorii, precum „Inimă de țigan”, „Regina”, „Moștenirea”, „Fructul oprit”, „Sacrificiul” și „Lia - soția soțului meu”.

Atunci când nu se află pe platoul de filmare, Doinița Oancea se concentrează asupra pasiunii sale pentru actorie. Puțini sunt cei care știu faptul că frumoasa brunetă predă cursuri de actorie în timpul liber.

De curând, actrița a devenit și un antreprenor de succes. Aceasta și-a deschis o afacere destul de profitabilă în ziua de astăzi. Doinița Oancea a vorbit, fără ezitare, despre cum a pus bazele unui business de succes.

Din ce își câștigă banii Doinița Oancea atunci când nu apare la televizor

În urmă cu puțin timp, actrița și-a deschis propriul salon de tatuaje. Vedeta a declarat că noua a costat-o mulți bani, însă este fericită pentru că a putut să realizeze ceva ce își dorea de mult timp.

„Este o locație pe care am amenajat-o într-un stil care simt că face parte din mine cumva și este o locație de care mă bucur aproape în fiecare zi. Mi-au plăcut dintotdeauna tatuajele, dar nu știam că voi ajunge să fac asta! Ideea nu mi-a aparținut mie, eu doar am spus „Da” și ne-am și apucat de treabă!

Nu îmi place să vorbesc de sume, dar dacă ne călcați pragul și vedeți cum arată locația, cred că vă faceți singuri o idee. Am investit atât cât să fim noi mulțumiți de ce ne-a ieșit și astfel încât oamenii care vin la noi, fie pentru tattoo, fie pentru micropigmentare sau tratamentele de beauty, să fie uimiți, să aibă o experiență plăcută și să plece încântați de la noi. Să zicem că oricine își poate permite un tatuaj la noi”, a povestit Doinița Oancea, conform click.ro.

„Eu predau. Eu și acum am pe lângă mine și o domnișoară, Larisa, care îmi e ajutor. O fostă cursantă care cred că merită această șansă. Muncitoare și talentată! Toți cei care mă întâlnesc (copiii cu care lucrez la școală au vârste între 6-17 ani) și vin la prima ședință, abia așteaptă următoarea și următoarea….Și uite așa facem un curs cu două module care durează 8 luni. Cred că stilul meu, metoda, structura pe care am gândit-o, le place. Exercițiile, informațiile, secretele pe care le descoperă legate de lumea asta, de munca din spate etc. E un curs care e foarte bun și doar pentru dezvoltarea lor (emoțională, mentală).”, a mai povestit actrița despre activitatea pe care o desfășoară atunci când nu este pe platoul de filmare, potrivit sursei citate mai sus.