Ce afacere i-a lăsat Ilie Năstase lui Brigitte Pastramă, iar acum scoate bani frumoși din afacere. A investit în "animatronice"

Pandemia a venit cu o serie de oportunități mari pentru Brigitte de a intra cu aplomb în afaceri, ea și-a deschis mai multe business-uri însă nu i-au reușit deloc.

Acesta a administrat împreună cu Florin Pastramă o shaormerie, apoi a vândut măști de firmă, care s-au dovedit mai apoi că au fost contrafăcute. Aceștia au avut probleme cu legea, dar au reușit într-un final să intre pe o linie de echilibru.

Afacerea lăsată de Ilie Năstase lui Brigitte îi aduce vedetei bani frumoși

După un an încercat se pare că tot afacerea lăsată de Ilie Năstase la partaj brunetei a mers ca pe roate, după ce acesta a băgat sume consistente de bani pentru a o pune pe picioare. Acesta a primit de la fostul jucător de tenis un restaurant și cu toate că industria HORECA a fost afectată, pentru vedetă este singura afacere care i-a adus bani frumoși.

„Am umplut grinzile cu verdeață, după care s-a schimbat legea. S-a dat legea că poți ține evenimente la interior cu cod QR. Când ne închideau, când ne deschideau! Am pus geamuri glisante, am băgat încălzire. La început însă altul era proiectul. La noi în România legile se schimbă peste noaptea și așa ne-a dat oportunitatea să putem investim un pic mai mult. Nu aduceam noi pe o terasă două animale care costă 10.000 de dolari”, a spus Brigitte Pastramă, pentru Click!

Acesta a investit între 80-85.000 de euro pentru a aduce animale-roboți la ea pe terasă.

„Animalele astea sunt roboți, sunt animatronice și sunt foarte scumpe. A durat trei ani să vină. Sunt făcute la o fabrică afară din Europa, le-am comandat în Dubai. Sunt produse în China. Investiția am făcut-o după ce s-a schimbat legea, am investit 80-85.000 de mii. Numai scaunele au costat în jur de 10.000 de euro. Florin e bun negociator, a negociat la sânge. A fost multă muncă. Totul e făcut de mine”, a adăugat Brigitte pentru sursa mai sus menționată.

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani. Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a declarat soția lui Florin Pastramă pentru Cancan.

Cum a ajuns cunoscută Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă a ajuns o figură cunoscută în showbiz-ul românesc în urma unor relații pe care le-a avut cu bărbați cunoscuți și influenți, printre care se numără și Ilie Năstase. Aceasta a ajuns să fie admirată pentru fizicul său, dar și pentru prezența sofisticată atât de pe micile ecrane, cât și de pe rețelele de socializare.

Brigitte Pastramă numără pe Instagram o comunitate de 151.000 de urmăritori, care apreciază fiecare postare a vedetei, mai ales atunci când oferă pe tavă imagini incendiare.

