Brigitte Pastramă a fost însărcinată cu Florin Pastramă, dar a pierdut copilul la trei săptămâni.Vedeta a apelat la FIV acum 2 ani

Brigitte Pastramă a trecut printr-o traumă greu de descris, după ce a pierdut sarcina pe care o avea cu Florin Pastramă. În urmă cu doi ani cei doi au luat decizia de a-și mări familie, însă destinul nu a fost așa cum au sperat.

Vedeta a pierdut sarcina la scurt timp după ce a aflat că a rămas însărcinată.

Brigitte Pastramă a pierdut copilul pe care îl avea împreună cu Florin Pastramă. Vedeta a apelat la FIV

Florin Pastramă și Brigitte și-au dorit ca Dumnezeu să îi binecuvânteze cu un prunc. Cei doi au făcut tot ce era necesar pentru a-și mări familia, vedeta a rămas însărcinată cu ajutorul fertilizăii in vitro, însă sarcina s-a oprit din evoluție la trei săptămâni.

Cei doi s-au resemnat și consideră că "așa a vrut Dumnezeu", însă nu mai speră să mai devină părinți.

La scurt timp după căsătorie Brigitte Pastramă a făcut toate demersurile de a rămâne însărcinată. Procedura de FIV a funcționat, însă sarcina nu a mai evoluat. Vedeta a pierdut copilul și a trecut prin drama vieții sale.

"Am făcut inseminare artificială în urmă cu doi ani, după ce ne-am căsătorit și nu a reușit. Nu ține de noi, ci de Dumnezeu. Adică la 3 săptămâni am pierdut copilul. Ne-am dorit, un an și ceva ne-am rugat”, a povestit Brigitte Pastramă pentru Ciao.ro, citat de Viva.

Brigitte Pastramă este de părere că în ciuda evenimentului trist, Dumnezeu a știu că nu era timpul potrivit. Aceasta recunoște că i-ar fi fost foarte greu să traverseze perioada pandemiei cu un copil în pântec.

„Am dat înapoi timpul și ne-am dat seama cât de greu este pentru o femeie gravidă să treacă prin covid și vaccin, toate chestiile astea. Dumnezeu a știut că nu era timpul potrivit pentru asta și a avut grijă să nu fac copii în perioada asta. Aș fi fost în luna a 7-a când a început pandemia de covid. Ar fi fost un pic aiurea, dar Dumnezeu a știut ce-i mai bine pentru mine”, a mai adăugat Brigitte.

Cum a ajuns cunoscută Brigitte Pastramă

Brigitte Pastramă a ajuns o figură cunoscută în showbiz-ul românesc în urma unor relații pe care le-a avut cu bărbați cunoscuți și influenți, printre care se numără și Ilie Năstase. Aceasta a ajuns să fie admirată pentru fizicul său, dar și pentru prezența sofisticată atât de pe micile ecrane, cât și de pe rețelele de socializare.

Brigitte Pastramă numără pe Instagram o comunitate de 151.000 de urmăritori, care apreciază fiecare postare a vedetei, mai ales atunci când oferă pe tavă imagini incendiare.