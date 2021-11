Brigitte Pastramă se confruntă cu probleme de sănătate. Ce se întâmplă cu soția lui Florin Pastramă: „Mă doare așa de rău”

Brigitte și Florin Pastramă formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au o relație bazată pe iubire și încredere, lucru evident din postările lor de pe rețelele sociale.

De asemenea, soții Pastramă impresionează de fiecare dată cu aparițiile lor de pe micile ecrane ale telespectatorilor. De curând, aceștia au pășit în platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au oferit noi informații despre căsnicia lor, dar și despre problemele de sănătate cu care se confruntă Brigitte.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Brigitte Pastramă

Vedeta a vorbit, fără perdea, despre relația pe care o are acum cu soțul și despre faptul că nu au mai existat certuri serioase între ei. Totodată, focoasa brunetă nu s-a putut abține și a povestit despre problemele de sănătate din ultima perioadă.

Brigitte Pastramă a dezvăluit că o doare foarte tare toată partea dreaptă, însă speră să nu fie ceva grav: „Sper că e de la curent, să nu fie alte probleme. Mă gândesc la tot felul de lucruri. Mă doare rău, deci mă doare așa de rău de mă trezesc noaptea amorțită total. (...) Cred că e din cauza faptului că nu am mai făcut sport de mult. Și am niște gâlme multe, nu știu ce am. Am zis că mă duc să îmi fac un RMN, sincer. Acum trei luni nu aveam nimic, dar acum cine știe ce s-a întâmplat. Am ceva nasol rău de tot”

Soția lui Florin Pastramă se confruntă cu aceste dureri de aproape o lună, mai exact, de când s-a apucat să-și decoreze terasa și grădina. Aceasta speră că problemele apărute să fie din cauza curentului.

„Mă doare de vreo lună rău, dar din ce în ce mai tare. Deci de la mijloc pe coloană, toată partea dreaptă. Am fost și la masaj, dar nu știu. Am zis că o să mă duc să fac și alte investigații. (...) Pot să ridic mâna, dar mă doare. Sper să fie de la solicitare”, a mai spus ea pentru Antena Stars.

Brigitte și Florin Pastramă s-au certat din cauza unui escavator

Brigitte și Florin Pastramă au ajuns să se certe pe seama unui escavator. Vedeta i-a cerut soțului ei să aibă grijă la cum conduce pentru a nu-i lovi mașina. Curios de cum se conduce un escavator, Florin Pastramă a speriat-o puțin pe focoasa brunetă, iar replicile dure dintre cei doi nu au întârziat să apară.

„Și aparatul de cafea și tot să opriți. M-a nenorocit curentul luna trecută. Bine că știu, cumpăr un escavator și te trimit la muncă. Nu ajunge. Mai poți una? Cel mai nasol a fost când a trecut cu escavatorul și a dat cu spatele și a trecut razant pe lângă mașina mea și pentru că mașina mea e mai lungă și nu stătea în rând și mi-a fost teamă.

Stai, să nu dai peste mașini. Florin nu te mai prosti că lovești mașinile, măi. Gata! Vezi? Te omor, măi, îmi distrugi mașina. Nu vezi că te duci strâmb? Gata! Băi Florine, dă-te jos de pe asta. Că stau cu emoție. Acum te-a apucat învățatul? Ce mă enervezi. Florin, termină. te rog eu mult. Divorțez, jur! Lasă-l pe omul ăsta să conducă. Florin!

Cea mai fericită am fost când domnul care conducea escavatorul s-a pus la volan și Florin s-a dat jos. Eram în siguranță.”, au fost declarațiile lui Brigitte Pastramă, conform sursei citate mai sus.