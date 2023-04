Ce aflase Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu, înainte ca cei doi să formeze un cuplu. Actrița a povestit tot!

Doina Teodoru și chef Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de aproximativ doi ani de zile, iar povestea lor de iubire a început în mod neașteptat, în urma unei vacanțe la mare, pe litoralul românesc.

Cei doi au făcut pereche și la America Express, acolo unde telespectatorii au putut vedea dinamica relației lor, care s-a consolidat în urma provocărilor și a devenit mult mai puternică odată cu participarea la reality show-ul Antenei 1.

Citește și: Doina Teodoru, apariție de excepție. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a fost fotografiată fără sutien, acoperită doar de un sacou

Ce auzise Doina Teodoru despre chef Cătălin Scărlătescu, înainte de a forma un cuplu

Înainte de a forma un cuplu însă, Doina Teodoru a recunoscut că nu interacționase prea mult cu chef Scărlătescu, deși ambii lucrau în aceeași televiziune. Mai mult decât atât, se pare că actrița auzise și câteva zvonuri „piperate” despre cel care îi este acum partener. Iată cum a început, de fapt, povestea lor și ce părere avea Doina Teodoru despre Cătălin Scărlătescu!

În cadrul unui interviu recent, Doina Teodoru a făcut noi declarații despre începutul relației sale cu Cătălin Scărlătescu. Actrița a dezvăluit că a existat o chimie încă de la început între ea și cunoscutul chef, care a reușit să o cucerească din prima. Întrebată ce părerea avea despre juratul de la „Chefi la cuțite”, Doina a recunoscut că a fost „informată” în legătură cu renumele său de burlac.

Mai mult decât atât, la un moment dat, actrița a lucrat la un sketch despre emisiunea „Chefi la cuțite”, moment în care a aflat că chef Scărlătescu are și o anumită reputație, de ... „gagicar”, potrivit spuselor sale!

„Nu știam mare lucru despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc. Deși suntem amândoi în televiziune, suntem în domenii complet diferite, suntem în lumi complet diferite. Până să-l cunosc efectiv, nu aveam nicio părere.

Țin minte că am făcut, la un moment dat, un sketch cu Andreas Petrescu despre Chefi la cuțite și eu eram concurenta și l-am întrebat pe Andreas: care-i treaba? Că eu tot vorbeam cu acest Cătălin Scărlătescu - personajul. Ăsta cum e? „Păi vezi că e gagicar, din ăsta căruia îi plac gagicile foarte mult!” A, ok, deci așa să mă raportez la el! Deci cam asta știam eu despre Cătălin Scărlătescu înainte să-l cunosc”, a declarat actrița, potrivit playtech.ro.

Citește și: Ce relație au părinții Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu. Actrița a spus cum se înțeleg aceștia

Doina Teodoru, despre începutul relației dintre ea și Cătălin Scărlătescu

Prima întâlnire dintre Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu a avut loc pe litoralul românesc, la Vama Veche. Actrița a mărturisit că a fost cucerită de șarmul bucătarului. Câteva luni mai târziu, cei doi au decis să-și oficializeze relația.

„Da, la Vama Veche ne-am întâlnit. A fost foarte fun! Am făcut clic instant! E o persoană cu foarte mult șarm, e greu să nu-ți placă de el. Relația noastră nu a început pe malul mării, cu siguranță. A început câteva luni bune mai târziu, acolo doar ne-am cunoscut!

Întâmplarea a făcut să ne revedem la niște petreceri în câteva rânduri și acolo am reușit să ne cunoaștem un pic mai bine, după care am început să ieșim doar noi și acolo ne-am cunoscut și mai bine! Și am hotărât că vrem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine”, a adăugat Doina Teodoru, potrivit sursei citate.

Cum și-au testat relația Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu la America Express

Totodată, Doina Teodoru a recunoscut că întreaga experiență „America Express” a fost un prilej bun pentru a-l cunoaște mai bine pe Cătălin Scărlătescu și pentru a-și testa relația.

„Am avut o zi în care ne-am certat cred că toată ziua. A fost o zi fatidică pentru amândoi. Din asta am învățat că dacă nu faci echipă, dacă nu treci peste probleme, nu ai cum să reușești. Și aceea cred că a fost o lecție destul de bună pentru noi. (…)

Oricând, pentru că ne-am descoperit niște limite acolo, am încercat să le depășim, pe unele le-am depășit, pe altele nu, dar dacă am mai avea o ocazie să mai împingem un pic limitele alea, eu aș zice „da'”fără să clipesc!”, a mai punctat actrița.

Nelu Cortea, invitat în episodul nou Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express ▶ Vezi în AntenaPLAY