Doina Teodoru, apariție de excepție. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a fost fotografiată fără sutien, acoperită doar de un sacou

Actrița Doina Teodoru se numără printre vedetele care nu se feresc să se expună public fără machiaj, în ipostaze cât mai naturale. Deși a fermecat prin simplitatea aparițiilor sale, iubita lui Cătălin Scărlătescu și-a surprins recent publicul cu o apariție îndrăzneață. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a uitat de inhibiții și s-a lăsat fotografiată fără sutien, acoperită doar de un sacou deshis.

Doina Teodoru, apariție îndrăzneață pe rețelele sociale. Cum s-a lăsat fotografiată iubita lui Cătălin Scărlătescu

În fotografia publicată pe Instagram de Doina Teodoru, aceasta are o atitudine îndrăzneață, iar fanii s-au declarat în comentarii încântați de imagine și nu au ezitat să o complimenteze pe actriță.

Doina Teodoru a vorbit în cadrul emisiunii de la Antena Stars despre experiența America Express și despre relația ei cu chef Cătălin Scărlătescu. Actrița și-a amintit de momentul în care a avut parte de o ceartă aprinsă cu iubitul ei, în mașina unui columbian, după ce aceasta i-a trimis un mesaj Irinei Fodor, pentru a o întreba despre o misiune. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a precizat că certurile dintre parteneri sunt mai judecate de telespectatori decât disensiunile între prieteni sau frați. În acest context, Doina Teodoru a spus că ea simte că relația sa cu chef-ul este oricum judecată, din cauza diferenței de vârstă.

„Oamenii judecă mai tare dacă văd o ceartă între doi parteneri de viață decât dacă văd între prieteni. Orice ai face ești judecat. Mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic. E o diferență mare de vârstă între noi și atunci suntem judecați. 17 ani. Știu că se poate și mai mult, dar în țara în care trăim încă există această mentalitate, că sigur trebuie să fie altceva la mijloc”, a mai spus iubita lui Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru a afirmat că ea oricum nu este genul de persoană foarte comodă care își ia multe bagaje în vacanță, în schimb pentru iubitul ei confortul este „bine înrădăcinat”.

„El e genul troler, eu sunt genul rucsac. Am fost în Thailanda împreună în vacanță și am ajuns pe o insulă care era mai puțin populată și ne-am dat jos de pe barcă. El cu două trolere și la un moment dat am ajuns pe nisip și am zis să te văd cum tragi trolerele pe nisip. El își ia mai multe schimburi decât mine. Mai mulți pantofi decât mine”, a povestit Doina Teodoru.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au format una dintre cele mi puternice și aprige echipe din America Express.

