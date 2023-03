Ce relație au părinții Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu. Actrița a spus cum se înțeleg aceștia

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au format una dintre cele mai puternice echipe de la America Express: Drumul Aurului. Cei doi au ajuns până în semifinală și au părăsit competiția cu capul sus.

La întoarcere, după ce au trăit una dintre cele mai provocatoare experiențe din viața lor, au simțit nevoia de o vacanță. Doina Teodoru a plecat la munte, într-un loc fără semnal și a reușit să se deconecteze de tot, să se relaxeze. De cealaltă parte, Cătălin Scărlătescu a ales să meargă la mare, mai exact în Delta Dunării.

„Eu după ce am venit acasă am fugit o săptămână, o săptămână am fugit de acasă”, a declarat Cătălin Scărlătescu la Podcastito Express.

„Da, tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Da, nu ne-am vorbit o săptămână, nu am vorbit unul cu celălalt. Eu m-am dus undeva unde nu e semnal”, l-a completat iubita lui.

„Eu am ajuns să stau singur în Deltă, așa. Nici nu aruncasem sculele în apă. Stăteam așa cu ele pregătite și vine un nene și zice: Ce faci?. Zic: Stau. Zice: Nu dai la pește? Zic: Nu. Deci mi-a dat un reset total (n.r. America Express). Am vrut să uit. Pentru mine a fost un chin. Ați văzut, am dat jos 14 kilograme. Doamne ferește”, a mai spus Cătălin Scărlătescu în episodul 38 Podcastito Express de pe AntenaPLAY.

Ce relație au părinții Doinei Teodoru cu Cătălin Scărlătescu

Într-un interviu pentru Cancan, Doina Teodoru a vorbit despre părinții săi. Este unul dintre rarele momente în care iubita lui Cătălin Scărlătescu abordează acest subiect.

Întrebată care a fost reacția părinților când au văzut-o la televizor, Doina a răspuns: ”Nu știu, că nu eram acolo când m-au văzut la televizor (n.r. râde), dar m-au felicitat, au fost fericiți că am mers acolo și au fost mândri de mine, cel puțin așa spun ei (n.r. râde).”

Ba mai mult, fosta concurentă de la America Express: Drumul Aurului a afirmat, tot pentru sursa citată, că mama și tata au vorbit cu partenerul său de viață: ”Au vorbit, se înțeleg bine. E ok.”

