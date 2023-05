Ce avere a lăsat în urma ei Tina Turner. Cine va beneficia de toți banii artistei

Cântăreața a lăsat în urma ei multe inimi triste, dar moștenirea ei muzicală nu va pieri niciodată. Artista a devenit cunoscută după colaborarea sa cu fostul ei soț, Ike Turner, cel care i-a și dat numele de scenă Tina Turner, deși în buletin pe ea o chema Anna Mae Bullock. Tina Turner a hotărât să divorțeze e Ike în urma agresiunilor, însă succesul pentru ea a venit mult mai mult după această separare de el.

Tina Turner, moștenirea pe care a lăsat-o în urma ei. Cine va beneficia de averea acesteia

Tina Turner s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, după o lungă carieră încoronată cu hit-uri muzicale și apariții memorabile la tv. Cât despre moștenirea fizică și financiară a artistei, lucrurile sunt destul de clare. Tot ce deține în conturi și proprietățile sale vor intra în posesia familiei, în special a soțului ei, Erwin Bach.

Cei doi au achiziționat în urmă cu mai puțin de doi ani o casă imensă în Elveția, în valoare de 116 milioane de dolari, potrivit news.com.au. Tina Turner a susținut ultimul turneu din carieră în anul 2008, concertând în Europa și în America, iar la finalul vieții, Tina Turner avea o valoare de 380 de milioane de dolari.

Artista a fost diagnosticată cu cancer intestinal în 2016 şi a suferit un transplant de rinichi în 2017.

„Tina Turner, 'regina rock’n roll-ului' a murit liniştită, astăzi, la vârsta de 83 de ani, după o lungă boală, în casa ei din Kusnacht, lângă Zurich, Elveţia. Cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii şi un model", se arată în comunicatul transmis de reprezentanţii artistei.

Cine a fost Tina Turner și cum a devenit celebră

Şi-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner. În decurs de doi ani, a câştigat notorietate graţie vocii impresionante şi a apariţiei scenice, iar cei doi au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits”.

Tina s-a căsătorit cu Ike Turner în 1962, iar relaţia lor turbulentă a ajuns la final în anii 1970.

Ea a continuat, câţiva ani mai târziu, cu o carieră solo de succes impresionant, lansând albume precum „Private Dancer” şi „Foreign Affair”, certificate cu platină.

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. HBO a lansat documentarul „Tina”, la care artista a contribuit.

Anna Mae Bullock s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul Tennessee. Şi-a luat ca nume de scenă Tina Turner. Ea deţine recordul Guinness ca artist solo cu cele mai multe bilete de concert vândute vreodată. Şi-a început cariera în anii 1960, devenind cunoscută ca parte a duo-ului Ike & Tina. A debutat solo în 1977.

A colaborat cu nume precum The Rolling Stones, David Bowie, Rod Stewart şi Cher, iar discografia sa cuprinde nouă albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Între cele mai cunoscute single-uri ale sale se numără „Nutbush City Limits", prima pe care a scris-o, „River Deep - Mountain High", „Private Dancer”, „What You Get Is What You See”, „Steamy Windows", „The Best”, „I Don't Wanna Lose You" şi „Golden Eye”.

A fost recompensată cu 8 premii Grammy din 25 de nominalizări, iar în 1991 a fost inclusă în Rock and Roll Hall Of Fame. Piesa „River Deep - Mountain High" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame, în 1999. Viaţa Tinei Turner a fost ecranizată în 1993, sub numele „What's Love Got to Do With It”, rolul artistei fiind interpretat de Angela Bassett.

În 2021, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară.

