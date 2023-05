Tina Turner a murit. Celebra cântăreață s-a stins din viață la 83 de ani

Doliu în lumea muzicii! Tina Turner a murit la vârsta de 83 de ani în casa ei din Küsnacht, lângă Zurich, Elveția. În ultimii ani, celebra cântăreață s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate care i-au pus viața în pericol.

„Regina Rock`n Roll” a trecut printr-un accident vascular cerebral. De asemenea, aceasta a suferit de insuficiență renală și cancer.

Tina Turner a murit la 83 de ani. Cine a dat vestea tristă

Moartea Tinei Turner a fost anunțată pe contul oficial de Instagram de către apropiații săi. Mesajul transmis în mediul online a generat o mulțime de reacții din partea fanilor, care au rămas uimiți de vestea tristă.

„Cu mare tristețe anunțăm trecerea în neființă a Tinei Turner. Cu muzica ei și pasiunea ei nemărginită pentru viață, ea a vrăjit milioane de fani din întreaga lume și a inspirat vedetele de mâine. Astăzi ne luăm rămas bun de la o prietenă dragă care ne-a lăsat tuturor munca ei minunată: muzica. Toată compasiunea noastră sinceră se îndreaptă către familia ei. Tina, ne va fi tare dor de tine - Peter Lindbergh”, a fost mesajul de pe rețelele sociale.

„Odihnește-te în pace, regină! Mulțumim!”, „O să ne fie dor de tine, Tina Turner. Îți mulțumim!”, „Mulțumim pentru tot, regină!” sau „Legendele nu mor niciodată!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Tina Turner a avut o carieră răsunătoare

Celebra Tina Turner s-a născut pe 26 noiembrie 1939, Brownsville, Tennessee în Statele Unite ale Americii. Aceasta a fost actriță, cântăreață, actriță și o compozitoare pop-rock americană.

Tina Turner a cunoscut faimă alături de soțul Ike Turner Jr în anii 1960, cu piesele Proud Mary, River Deep și Mountain High. Cei doi au divorțat în 1978, iar cântăreața a obținut un succes și mai mare ca artist solo în anii 1980.

Supranumită Regina Rock 'n' Roll-ului, Tina Turner a fost faimoasă pentru spectacolele sale senzaționale, vocea unică și energia pozitivă. Aceasta reușea să facă show total când se afla pe scenă.

Tina Turns the Country On! (1974), Acid Queen (1975), Rough (1978), Love Explosion (1979), Love Explosion (1979), Twenty Four Seven (1999) sunt doar câteva dintre albumele sale de studio.

În anul 2009, artista s-a retras din industria muzicală, însă a revenit pe micile ecrane ale fanilor cu documentarul „Tina”, în care este prezentată viața sa. Tina Turner a trecut prin momente de-a dreptul dificile de-a lungul vieții, care și-au pus amprenta asupra sa. În decembrie, Ronnie Turner, în vârstă de 62 de ani, fiul „Reginei Rock`n Roll”, a fost găsit în stop cardio-respirator, în afara casei sale din Los Angeles.

