Ce cadou au pregătit Gina Pistol și iubitul ei pentru majoratul fiicei lor, Josephine. Cum arată darul emoționant

Gina Pistol și iubitul său trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor alături de Josephine. Micuța urmează să împlinească în martie frumoasă vârstă de un an, însă părinții săi i-au pregătit deja cadoul pentru majorat.

Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și-a dorit foarte mult să devină mamă, iar acum se bucură din plin de fiecare experiență alături de minunăția sa. De asemenea, vedeta și partenerul său sunt mai fericiți ca niciodată de când a apărut în viața lor Josephine.

Citește și: Cât a costat prima vacanță a Ginei Pistol cu fetița și iubitul ei. Suma plătită pentru două săptămâni în Seychelles

În urmă cu puțin timp, iubitul Ginei Pistol a vorbit despre ce s-a întâmplat înainte de a ajunge la materinitate. Totodată, artistul a dezvăluit că mai este mult până la majoratul fiicei sale, însă el și partenera lui i-au pregătiti deja cadoul micuței.

Gina Pistol știe ce dar îi va da fetiței sale la vârsta de 18 ani

Deși Josephine este pe cale să împlinească doar un an, părinții ei s-au gândit deja la darul pentru majorat. Timpul trece mult prea repede, iar Gina Pistol și partenerul său s-au pregătiti de acest moment unic înainte ca micuța lor să se nască.

Cântărețul a vorbit prin intermediul unui podcast despre acest subiect, vizibil emoționat.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim. Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii”, a spus Smiley, potrivit spynews.ro.

Citește și: Ipostaza emoționantă în care Gina Pistol a filmat-o pe fiica ei, Josephine. "Pasi mari pentru un om inca…micut"

Cadoul pregătit de Gina Pistol și iubitul său este unul de-a dreptul emoționant. Cei doi au izbucnit în lacrimi în timp ce se filmau. Artistul a dezvăluit că nu își mai amintește ce i-a transmis micuței sale pentru că emoțiile erau foarte mari, însă se bucură că a reușit să facă clipul înainte ca fiica lor să se nască.

Mai mult decât atât, Smiley a mărturisit că părinții lui i-au făcut cadou o înregistrare cu el de la vârsta de 3 ani în ziua majoratului, iar momentul a fost unul extrem de special, motiv pentru care s-a gândit să ducă tradiția mai departe și în familia sa.

”Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a mai adăugat el, conform sursei citate mai sus.

iUmor are premiera vineri în AntenaPLAY ▶ Surprizele se țin lanț! În Sezonul 12 se caută al 4-lea jurat