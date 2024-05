Ce decizia a luat Elena, soția lui CRBL, la scurt timp după ce ei au anunțat divorțul. Ce a postat pe rețelele de socializare

Elena Viscu, soția lui CRBL, a revenit în forță pe rețelele de socializare după ce ei au anunțat că se separă și au decis să divorțeze.

Elena și CRBL și-au anunțat despărțirea la începutul lunii aprilie și de-atunci, pentru cei doi foști parteneri a urmat o perioadă de refacere. Ei au decis să divorțeze și au făcut public anunțul prin intermediul unei postări pe conturile lor de Instagram.

Elena a simțit nevoia de o perioadă de liniște, timp în care nu a mai fost activă pe rețelele de socializare, iar CRBL s-a ocupat în continuare de proiectele sale la studio.

Elena Viscu, pregătită să o ia din nou de la capăt

În tot acest timp, se pare că Elena Viscu a petrecut mai mult timp cu prietenele ei, a călătorit și a petrecut timp alături de fiica ei Alessia.

Chiar dacă o despărțire reprezintă o perioadă dificilă pentru ambii parteneri de cuplu, cei doi foști parteneri încearcă să vădă acest nou început ca pe o nouă oportunitate.

Elena se bucură de viața de femeie singură și încearcă să îi inspire pe urmăritorii ei să înfrunte viața cu mult curaj și să se bucure de noile oportunități care apar.

Fosta parteneră a lui CRBL a postat pe contul ei de Instagram mai multe video-uri cu ea în care se distrează alături de prietenele sale și a adăugat citate inspiraționale la majoritatea acestor Reel-uri.

CRBL și Elena au decis să divoțeze după 16 ani de căsnicie. Chiar dacă în mediul online păreau că sunt fericiți, se pare că în spatele ușilor închise adevărul lor era altul.

În urmă cu mai bine de o lună, cei doi anunțau:

“Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru.

Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile.Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”.

Celebra dansatoare și coregrafă a postat același anunț ca și fostul ei partener cu care se află în divorț, dar a decis să nu dea niciun interviu în care să facă declarații despre despărțirea lor.

La unul dintre video-urile noi pe care le-a postat, Elena a adăugat la descriere un mesaj motivațional atât pentru ea, cât și pentru urmăritorii ei: „Ai curaj, înaintează cu încredere. Viața te așteaptă! Noua eu. Viață nouă. Noi începuturi. Fii pozitiv. Fii tu”.

După despărțire, Elena s-a mutat alături de fiica lor Alesia într-un apartament dintr-un cartier rezidențial din nordul capitalei, în timp de CRBL locuiește acum singur în Pantelimon, potrivit Click!.

Cei doi au rămas în relații bune de dragul fiicei lor pe care au decis să o crească împreună, deși nu mai formează o familie.