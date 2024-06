Ce decizie a luat Iuliana Pepene după participarea la America Express. "M-am apucat târziu, dar nu o să mă mai las pentru că..."

Iuliana Pepene, reporter Observator și fostă concurentă de la America Express, a decis că are nevoie să facă mai multe schimbări în viața ei după competiția care i-a schimbat viața.

Iuliana Pepene este una dintre concurentele de la America Express din sezonul trecut, unde a participat alături de colega ei, Sonia Simionov. Cele două jurnaliste au format o echipă foarte puternică pe traseul dificil din America Express.

Ce decizie a luat Iuliana Pepene, după întoarcerea din America Express

Recent, prezentatoarea știrilor Observator a declarat că a luat o decizie radicală imediat după competiția în care a învățat cum să își depășească limitele.

Iuliana Pepene spune că și-a schimbat stilul de viață și asta o ajută să se simtă mult mai bine și să fie și mai mândră de felul în care arată.

Pe lângă faptul că acum e mult mai atentă la alimentația ei și alege să mănânce echilibrat, Iuliana a ales să facă sport regulat și asta o ajută să se mențină în formă.

Acum că e adepta unui stil de viață echilibrat, Iuliana vede schimbările care se întâmplă cu corpul ei și cu starea pe care o are zilnic.

„Sunt uimită de ceea ce s-a întâmplat cu corpul meu după opt luni de sală. Nu am făcut sală până la 33 de ani, m-am apucat târziu, dar nu o să mă mai las pentru că a devenit așa… este un microb. Dacă l-ai luat, nu mai scapi de el. E foarte bine la sală, mi se pare că sportul este un medicament. Am făcut niște analize și arată extraordinar, și mi se pare că sportul face minuni, și nu o să mă las. O să continui cu sportul pentru că ajută foarte mult și mental, și fizic, e foarte important”, a declarat Iuliana Pepene.

Chiar dacă Iuliana avea deja un trup de invidiat, cu forme voluptoase, prezentatoarea TV a decis că are nevoie de niște schimbări pentru a-și atinge potențialul maxim atunci când vine vorba de un corp intens lucrat la sală.

„Arătam OK și înainte, eram foarte mulțumită de mine, dar la America Express mi-am dat seama că ar trebui să fac ceva în privința asta. Rezistam foarte bine acolo. (…) Am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea, aveam nevoie să schimb ceva, și am început cu sportul, și e foarte bine”, a mai spus Iuliana Pepene, potrivit Spynews.

Pe lânngă schimbările ce țin de stilul ei de viață și integrarea sportului în programul ei, Iuliana Pepene a fost deschisă să vorbească și despre fricile ei.

„Îmi este frică de penibil. Toți avem frica asta de penibil. Bine, am mai trecut puțin peste ea, pentru că a greși e omenește. (…) Încerc să mă educ în fiecare zi să trec mai repede peste situațiile penibile cu care toți ne consultăm, și cred că asta este una dintre frici: frica de penibil. (…) Mai nou am și frică de viteză. La 20 de ani conduceam ca o teribilistă, ca printr-o minune am rămas cu permisul și niciodată nu l-am avut suspendat, dar de la o vârstă ești un pic mai preventiv. În momentul de față, chiar dacă am permis pentru motocicletă, am vândut-o, nu mai am motor, și am zis că e mai bine să stau protejată în mașină și să conduc safe”, a mai adăugat prezentatoarea TV.