Ce decizie neașteptată au luat Ioana și Ilie Năstase. S-a speculat că ar fi vorba, din nou, despre divorț în cuplul celor doi

Ioana și Ilie Năstase au luat o decizie neașteptată în ceea ce privește cuplul lor. Se pare că relația lor se află din nou în impas, după despărțirile și împăcările din ultima perioadă. Iată ce se întâmplă între cei doi.

Ioana și Ilie Năstase au o poveste de iubire cu urcușuri și coborâșuri. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu aproximativ cinci ani, iar relația lor a fost plină de momente frumoase, dar și de situații delicate.

De-a lungul timpului s-a pus problema unui divorț, însă fostul mare jucător de tenis și soția lui au găsit întotdeauna o cale de împăcare. Între ei există o diferență de vârstă de 29 de ani, însă acest detaliu nu a reprezentat un obstacol în căsnicia lor.

Recent, Ioana Năstase a dat cărțile pe față și a vorbit despre problemele cu care se confruntă în cuplul cu Ilie Năstase. Mai mult, se pare că cei doi au luat o decizie foarte importantă în privința relației.

Ioana și Ilie Năstase, noi probleme pe plan sentimental. Ce decizie au luat fostul jucător de tenis și partenera lui

Soția fostului jucător de tenis a scos la iveală faptul că nu mai locuiesc împreună. Bruneta a simțit nevoie să plece în Piatra Neamț, după o situație dificilă în care a fost pusă de partenerul său.

Mai mult, apropiații acestora susțin că Ioana și Ilie Năstase nu mai formează un cuplu. Partenera sportivului s-a decis să lămurească situația, spunând că nu este vorba despre divorț, ci căsnicia lor trece printr-o perioadă mai dificilă.

„Sunt în drum spre Piatra Neamț, acum mă aflu în țară. Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema. E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia.

Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mărturisit Ioana Năstase, potrivit cancan.ro.

De asemenea, Ioana Năstase a dezvăluit că are nevoie de câteva momente departe de Ilie Năstase pentru a lua o decizie importantă. Aceasta a plecat la Piatra Neamț pentru a se bucura de câteva clipe de liniște, fără să fie însoțită.

„Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie. Vreau ca oamenii să mă iubească pentru ceea ce sunt eu. Nu vreau să mă afirm pe spatele nimănui, pentru că și eu am clădit ceva în viața asta. Și înainte, și împreună cu el. Am plecat la Piatra Neamț și să mă încarc sufletește pozitiv. Am aici un loc al meu care mă liniștește. Sunt un om echilibrat, care-și vede de viața lui. O să stau vreo două zile”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.