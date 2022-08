Motivul neștiut pentru care Ioana Năstase a renunțat la divorțul de Ilie. Ce declarații neașteptate a făcut despre căsnicie

Ioana Năstase a făcut o serie de declarații cu privire la căsnicia cu Ilie Năstase. Cei doi par să se înțeleagă mai bine acum, iar soția fostului jucător de tenis a dezvăluit ce îi ține aproape pe ei doi.

Ioana Năstase, despre motivele pentru care nu a mai divorțat de Ilie. Iată ce a dezvăluit

Ioana Năstase, declarațiile făcute pentru presă:

„Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!”, a declarat Ioana Năstase, pentru click.ro.

Citește și: Ioana Năstase ar fi fosta agresată de o femeie într-un restaurant. Ce propuneri ar fi primit din partea ei: „Nu îmi revin”

Iată ce declara Ioana Năstase în urmă cu mai mult timp la tv:

„Dorința lui este să rămân alături de el până la sfârșit. Dacă nu ar fi iertarea și uitarea, nu știu, pentru mine este foarte important să iert anumite lucruri, să pot merge mai departe. A făcut câteva schimbări, în bine. A avut libertate din partea mea întodeauna, doar că îl simțeam. Mai avea anumite chestii, de respect. Nu a mai ieșit în cluburi, nu...și eu i-am spus că dacă asta își dorește, să meargă, să facă ce vrea el, ce îi place lui. Până acum a fost cuminte, nu am simțit nimic care să mă deranjeze”, a declarat Ioana Simion, la Antena Stars.

Ioana Năstase a renunțat la un moment dat la divorțul de Ilie

Ioana Năstase a ales să renunțe la divorțul de Ilie, chiar cu două zile înainte de termenul înfățișării la tribunal, în urmă cu ceva vreme.

Citește și: Ioana Simion, soția lui Ilie Năstase, și-a retras din nou cererea de divorț. Ce a declarat aceasta

Ioana Năstase a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu actualul soț, Ilie, cu care a fost la un pas de divorț. Cei doi par să fi găsit soluția ca relația lor de căsncie să funcționeze perfect, fără a mai exista tensiuni și discuții în contradictoriu.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars, Ioana Năstase a explicat că la momentul de față cei doi se înțeleg foarte bine și nu mai există certuri între ei.

Ioana Năstase a vorbit despre vacanțele pe care le face în ultima perioadă, alături de Ilie, dar și de o prietenă apropiată sufletului ei. Iată ce declarații a făcut cu privire la acest subiect:

„Am fost în vacanță și m-am întors. Și acum câteva zile am fost în Turcia. A fost superb. Am stat 5 zile. Și shopping am făcut, nu am avut timp de plajă”, a povestit ea pentru sursa amintiă mai sus.

De asemenea, Ioana Năstase a explicat și care mai este relația pe care o are cu soțul ei, Ilie, bărbatul cu care a fost la doar un pas de divorț, însă care a reușit să o convingă să-și retragă cererea”, spune ea.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva", a spus Ioana pentru click.ro.

My Strange Hero ▶ Dă PLAY și vezi primele două episoade din serialul coreean în AntenaPLAY